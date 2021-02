Sono 2.215 (di cui 211 casi identificati da test antigenici rapidi) i casi di Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 22.732 (di cui 4.874 antigenici) tamponi analizzati: questi i dati comunicati nel bollettino odierno dell'Unità di Crisi della Protezione Civile regionale. Nelle ultime 24 ore, in Campania, si registrano purtroppo anche 14 nuovi decessi (9 deceduti nelle ultime 48 ore, 5 deceduti in precedenza ma registrati ieri​, 4.273 in totale), mentre sono 911 i guariti (in totale 185.794). Complessivamente, dall'inizio della pandemia di Coronavirus in Campania, sono 265.058 (di cui 5.750 antigenici) le persone risultate positive, mente sono 2.911.080 (di cui 103.811 antigenici) i tamponi analizzati.

Nonostante i contagi siano, anche nelle ultime 24 ore, ancora tanti, torna al di sotto del 10% l'indice di positività, vale a dire il rapporto tra tamponi risultati positivi su quelli analizzati, che ieri invece aveva subito una impennata, raggiungendo l'11,23%. Per quanto riguarda i ricoveri in ospedale, oggi si registra una diminuzione dei pazienti in terapia intensiva, che sono 138 (-6 rispetto a ieri), mentre aumentano quelli ricoverati nei reparti di degenza ordinaria Covid, che sono 1.301 (+7 rispetto a ieri). Ecco, di seguito, il quadro completo dei posti liberi e occupati negli ospedali campani riportato nel bollettino odierno dell'Unità di Crisi: