Covid, le notizie di oggi: tasso di positività risale sopra l’1% in Italia. Vaccini, da Ema ok a terza dose per gli over 18

Aggiornamenti sull'emergenza Covid-19 in Italia e nel mondo. Nelle ultime 24 nel nostro Paese sono stati registrati 2.535 casi e 30 morti. È quanto emerge dal bollettino di ieri. Risale tasso di positività all'1,1%. Scendono lievemente le terapie intensive (-3), aumentano invece i ricoveri ordinari (+106). Ecco, di seguito, il dettaglio dei numeri regione per regione:

Lombardia: +119

Veneto: +220

Campania: +253

Emilia-Romagna: +362

Lazio: +386

Piemonte: +105

Sicilia: +443

Toscana: +211

Puglia: +82

Friuli-Venezia Giulia: +71

Marche: +45

Liguria: +46

Calabria: +106

Abruzzo: +7

P.A. Bolzano: +22

Sardegna: +13

Umbria: +14

P.A. Trento: +18

Basilicata: +6

Molise: +5

Valle d'Aosta: +1

Aperto il dibattito sulla terza dose per tutti. Per Brusaferro (Iss) "è scenario verosimile". Abrignani (Cts): "Se arriveremo al 90 per cento questo Natale sarà tranquillo". Finora sono state somministrate 88.924.377 dosi e 44.446.643 persone hanno completato il ciclo vaccinale, pari all'82,29% della popolazione over 12. Continuano le proteste no Green pass, domani nuova manifestazione a Trieste.

Nel mondo 244.060.374 contagi e 4.954.574 morti. In Usa la Fda valuta i test di Pfizer sui bambini tra i 5 e gli 11 anni. L'Ema avvia l'analisi sulla pillola anti-Covid di Merck, il primo farmaco orale per il trattamento della malattia negli adulti, e dà ok alla terza dose Moderna per gli over 18. Aumentano i casi in Cina, ancora record di infezioni e morti in Russia. In Romania tornano coprifuoco e chiusura delle scuole, in Polonia +90% di nuovi casi in una settimana. Nel Regno Unito cancellate molte operazioni a causa della nuova ondata della pandemia.