Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: a giugno quadruplicati i casi di variante Delta, da lunedì tutta Italia sarà in zona bianca

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, sabato 26 giugno. Nel bollettino di ieri 753 casi e 56 morti per Covid in Italia. L’indice Rt è a 0,69, stabile rispetto a una settimana fa. Cala ancora invece l’incidenza, a 11 casi ogni 100 mila abitanti. Preoccupa però la variante Delta la cui presenza, a giugno, è quadruplicata rispetto a maggio. Da lunedì tutta Italia in zona bianca: c’è la firma sull’ordinanza di Speranza. Variante Delta, Rasi: “Colpisce gli under 30, occorre vaccinare i giovani”. Secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, “entro la fine di agosto la variante Delta rappresenterà il 90% di tutti i virus SARS-CoV-2 in circolazione nell’UE”. Ema: ”Vaccini efficaci contro variante Delta, ma solo dopo seconda dose”. Prosegue la campagna di vaccinazione: finora sono state somministrate 48.933.081 dosi e il 32% della popolazione over 12 è immunizzato. Allarme Oms: “Paesi poveri senza più dosi di vaccino”. Merkel: “Con variante Delta fine pandemia non vicina”. In UK contagi ai livelli di febbraio. Brasile nel pieno della terza ondata. Israele, casi in aumento, le mascherine tornano obbligatorie al chiuso. Il vaccino cubano Abdala è efficace al 92%. Sydney torna in lockdown.