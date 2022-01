Covid Italia, news di oggi: 4 Regioni in zona arancione. Vaccini e Green pass, governo valuta di allungarne la durata per chi ha avuto il booster

Tutti gli ultimi aggiornamenti sulla quarta ondata di Covid-19 in Italia e nel mondo. Ieri, secondo il bollettino, 138.860 nuovi casi e 227 morti: tasso di positività al 14,9%, in aumento ricoveri in area medica e terapia intensiva. Oggi cambio di colori delle Regioni: Abruzzo, Friuli, Piemonte e Sicilia in arancione, passano in zona gialla la Sardegna e la Puglia. Locatelli (Cts): "Durata Green pass potrebbe cambiare e andare oltre i 6 mesi". Il governo sta valutando la possibilità di allungare la validità della certificazione verde a chi ha fatto la dose booster, per evitare che i primi ad essersi vaccinati restino scoperti. Finora, somministrate 30.231.332 di terze dosi.

Nel mondo 351.409.807 contagi e 5.596.593 decessi. Per l'Oms, Omicron potrebbe segnare la fine della pandemia da coronavirus in Europa. In Canada protesta dei camionisti contro l'obbligo vaccinale. Fine del lockdown nella città cinese di Xi'an dopo un mese di blocco.

