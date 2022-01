Covid, riprese le attività di ambulatorio negli ospedali della Campania La Regione Campania ha ripristinato lo svolgimento delle attività ambulatoriali negli ospedali, precedentemente interrotte a causa dei troppi ricoveri Covid.

Dopo due settimane di stop, riprendono le attività di ambulatorio negli ospedali della Campania: lo ha deciso, oggi, l'Unità di Crisi per l'Emergenza Covid della Regione, che ha inviato comunicazione a tutte le direzione delle Aziende Sanitarie e delle Aziende ospedaliere del territorio. L'Unità di Crisi, nella nota diramata alle Asl e agli ospedali regionali, ha dato mandato agli stessi direttori sanitari di "adottare ogni misura utile a prevenire la diffusione del contagio". Proprio a causa di un exploit dei contagi da Covid, in fortissimo aumento, accompagnato anche da un incremento dei ricoveri, a partire dallo scorso 10 gennaio l'Unità di Crisi della Campania aveva disposto lo stop a tutte le attività ambulatoriali non necessarie. Negli ultimi giorni, l'emergenza sembrerebbe essere rientrata e questo deve aver spinto la Regione ad autorizzare nuovamente le attività di ambulatorio, sempre naturalmente nel rispetto delle norme anti-Covid.

I dati aggiornati sul Covid in Campania

In Campania, i nuovi contagi fanno registrare una lieve diminuzione, mentre i ricoveri restano pressoché stabili, senza grandi oscillazioni. I dati sulla pandemia di Covid-19 in Campania aggiornati oggi, lunedì 24 gennaio, e diramati come di consueto proprio dall'Unità di Crisi regionale, parlano di 5.930 nuovi casi a fronte di 45.916 tamponi analizzati in totale: il tasso di positività è dunque al 12,91%, in diminuzione rispetto ai giorni scorsi. Alto, invece, il numero purtroppo dei morti, che sono stati 40: 22 nelle ultime 48 ore e gli altri 18 avvenuti in precedenza ma registrati soltanto ieri.