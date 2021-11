Covid, le notizie di oggi. Vaccino, terza dose per tutti dopo 5 mesi. Verso nuovo decreto su Super green pass

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti di oggi, martedì 23 novembre su Green pass, contagi e vaccini. Ieri, secondo il bollettino del Ministero della Salute, 6.404 casi positivi e 70 vittime: tasso di positività al 2,3%. Numeri da zona gialla in Friuli Venezia Giulia e Alto Adige: coprifuoco nei comuni da zona rossa. Speranza: "Sarà possibile fare la terza dose a cinque mesi dal completamento del primo ciclo vaccinale anti-Covid". Da oggi in Gazzetta ufficiale, il provvedimento sarà in vigore da domani. Cabina di regia in vista del Consiglio dei Ministri di giovedì per il nuovo Decreto sul Super Green pass: verso restrizioni per i non vaccinati anche in zona bianca.

Nel mondo 258.268.775 contagi e 5.159.194 morti. Nel Regno Unito il 25% della popolazione ha fatto la terza dose: "Natale sarà sereno, no a piano B". Ancora impennata di contagi in Germania, in Austria secondo giorno di lockdown generalizzato per vaccinati e non. Gli Usa sconsigliano viaggi in Germania e Danimarca. In Francia positivo il premier Castex. In Israele via oggi alla vaccinazione per i bambini dai 5 agli 11 anni.

