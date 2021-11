Sette deputati sono risultati positivi alla Camera Sette deputati sono risultati positivi. Roberto Fico ha rassicurato che “la situazione è sotto controllo e che il monitoraggio resta costante”. Si tratterebbe di casi riscontrati la scorsa settimana e che quindi ieri non si trovavano a Montecitorio ieri.

A cura di Annalisa Girardi

Sono sette e non quattro, come era stato comunicato in precedenza, i deputati risultati positivi al Covid alla Camera. Lo avrebbe riferito all'Ansa uno dei partecipanti alla conferenza dei capigruppo. Secondo fonti parlamentari si tratterebbe di casi riscontrati la scorsa settimana e che quindi ieri non si trovavano a Montecitorio ieri.

Lo ha spiegato anche il presidente Roberto Fico durante la riunione della conferenza dei capigruppo per decidere il timing della fiducia posta dal governo sul ddl civile. Il titolare di Montecitorio ha infatti rassicurato che "la situazione è sotto controllo e che il monitoraggio resta costante".

Proprio oggi, invece, in Aula la deputata Na Vax del Gruppo Misto, Sara Cunial, ha tenuto un discorso: "Voglio ringraziare questa istituzione, lei presidente e tutta la Camera che ha evidenziato come il Green Pass sia una misura burocratica e non sanitaria, permettendomi di essere qui a svolgere le mie funzioni ed il mio ruolo di parlamentare eletta. Dall'alto della mia posizione oggi vi lancio l'arma più potente. Io vi perdono anche se mi state discriminando come mai è successo in quest'Aula per nessun altro parlamentare e come state facendo per tutti i cittadini, trasformando i nostri diritti naturali e costituzionali in privilegi". Alcuni giorni fa Cunial era stata riammessa a Montecitorio dopo che era stata sospesa in quanto si era rifiutata di esibire il Green Pass.

Intanto, dopo la notizia delle sette positività alla Camera, Wanda Ferro di Fratelli d'Italia aveva chiesto una "valutazione della situazione". Da circa due settimane la situazione è tornata pressapoco alla normalità con la riapertura del Transatlantico.