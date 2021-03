Continua l'emergenza Covid-19 in Italia e nel mondo. Ieri sono stati registrati nel nostro Paese 13.846 contagi e 386 morti Covid su 169.196 tamponi. Secondol'ultimo bollettino Il tasso di positività è salito all'8,9%%. La regione con il maggior numero di nuovi casi su base giornaliera è l'Emilia-Romagna. Ecco, di seguito, il dettaglio regione per regione.

Lombardia: +2.105

Veneto: +981

Piemonte: +1.521

Campania: +1.313

Emilia Romagna: +2.118

Lazio: +1.407

Toscana: +1.140

Sicilia: +666

Puglia: +844

Liguria: +294

Friuli Venezia Giulia: +405

Marche: +265

Abruzzo: +190

Sardegna: +161

P.A. Bolzano: +35

Umbria: +71

Calabria: +156

P.A. Trento: +80

Basilicata: +134

Molise: +18

Valle d'Aosta: +52

In Italia aumenta sia il tasso di positività che la la pressione sulle strutture ospedaliere: superata la soglia critica del 30% di occupazione dei posti letto in terapia intensiva da parte di pazienti Covid. L'Italia ancora in ritardo anche sui vaccini anti covid con non più di 200mila somministrazioni al giorno. Il commissario per l'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo ha annunciato però che entro le prossime 24 ore circa un milione di dosi del vaccino Pfizer verranno distribuite alle Regioni per accelerare la campagna vaccinale: 214 i centri vaccinali interessati. Dopo l'incontro avuto con il premier Mario Draghi e il capo della protezione civile Francesco Curcio, Figliuolo ha spiegato che alla fine del primo trimestre saranno oltre 14 milioni i vaccini distribuiti alle Regioni. Finora somministrate 8 milioni di dosi mentre sono 2 milioni e mezzo le persone completamente vaccinate.

Nel mondo oltre 123.6 milioni di casi e 2,7 milioni di morti. In Germania lockdown prorogato mentre Merkel minaccia blocco export vaccini se AstraZeneca non rispetta le consegne. Anche l'amministrazione Biden in Usa teme ritardi nelle consegne di vaccini Johnson&Johnson. I vaccini punto di forza nel Regno Unito dove sono 17 i nuovi decessi registrati in Gran Bretagna tra le persone positive al coronavirus. Si tratta del dato più basso dal 28 settembre, quando erano stati 13.