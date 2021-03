Continua l'emergenza Covid in Italia. La curva dei contagi sta lentamente scendendo, anche grazie alle misure restrittive che sono state adottate qualche settimana fa e che resteranno in vigore fino a dopo Pasqua. Non ci sono zone gialle, ma le regioni si dividono tra la fascia arancione e quella rossa. Anche a livello locale non mancano ulteriori strette, con mini lockdown circoscritti. Ecco, allora, quali sono al momento le zone già chiuse a livello provinciale e comunale regione per regione con la nuova mappa dei colori dell'Italia.

I colori delle regioni italiane: l'elenco aggiornato

Si ricordi che a livello regionale in zona rossa ci sono: Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Veneto. Ne sono 10, quindi la metà delle Regioni italiane. In area arancione ci sono invece: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Liguria, Molise, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Provincia autonoma di Bolzano e Sardegna, che lascia dopo solo due settimane la zona bianca.

Dove si trovano le mini zone rosse

All'interno delle regioni in fascia arancione ci sono varia mini zone rosse, che osservano misure anti contagio ancora più restrittive. In Sicilia il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha appena firmato l'ordinanza che istituisce quattro nuove zone rosse. Si tratta dei comuni di Ribera (Agrigento), Serradifalco (Caltanissetta), Trabia, nel Palermitano e Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania. L'ordinanza entrerà in vigore giovedì 25 marzo e sarà valida fino al 6 aprile compreso. Questi comuni si vanno ad unire a quelli di Sciacca (Agrigento), Regalbuto (Enna), Caltanissetta, Palma di Montechiaro (Ag), Caltavuturo (Pa), e Scicli (Rg), in zona rossa fino al 30 marzo.

In Sardegna, che fino a lunedì scorso si trovava in zona bianca, sono 6 i comuni passati in zona rossa. A Bono, nel Sassarese, le restrizioni saranno in vigore fino al 6 aprile. Questo centro si va ad unire a Sindia (Nuoro), Golfo Aranci (Sud-Est Sardegna), Uri (Sassari), Sarroch (Cagliari) e Samugheo (Oristano), anche loro in zona rossa. In Toscana sono ben 94 su 273 totali i comuni in zona rossa, tra cui le province di Prato, Pistoia e Arezzo, alle quali si aggiungono i territori dell'Empolese Valdelsa e del Valdarno Inferiore e in Maremma i comuni di Grosseto, Scarlino, Castel del Piano, Arcidosso e Piancastagnaio. In Calabria, fino al 31 marzo nei comuni di Bisignano e Cariati, in provincia di Cosenza, e Samo, in provincia di Reggio Calabria, sono in vigore le limitazioni da zona rossa, mentre in Abruzzo restano in rosso i comuni di Montesilvano e Città Sant'Angelo.