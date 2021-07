Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid, approvato il decreto sul Green Pass, sarà necessario dal 6 agosto

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, venerdì 23 luglio. Contagi ancora in aumento in Italia: nel bollettino di ieri registrati altri 5.057 nuovi casi e 15 morti per Covid. Attesa per il monitoraggio settimanale dell'ISS di oggi. Vaccini, sarà sufficiente una dose ai guariti dal Covid entro 6-12 mesi. Il decreto anti-Covid approvato in Cdm: introdotti nuovi parametri sul cambio colore con soglie 15-20% posti letto occupati per restare in zona bianca e uso del Green Pass (sarà obbligatorio per poter accedere nei ristoranti/bar al chiuso). Le discoteche resteranno chiuse. Prorogato fino al 31 dicembre lo stato d'emergenza. Draghi: "L'appello a non vaccinarsi è un appello a morire". Gelmini: "Il green pass serve a scongiurare nuove chiusure". In Italia oltre 29 milioni di vaccinati completi. Medici famiglia: "Chi non è vaccinato è destinato a contagiarsi con certezza". Nel mondo oltre 192 milioni di casi e oltre 4,1 milioni di decessi covid. In Spagna l’83% dei contagi recenti sono non vaccinati. Regno Unito, infezioni in calo: sono 39.906, giovedì scorso erano oltre 48mila

