Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid, aumentano i contagi in Italia, attesa per Cdm sui nuovi criteri per i colori delle Regioni

Le ultime notizie in tempo reale sul Covid-19 in Italia e nel mondo, gli aggiornamenti e i dati di oggi, giovedì 22 luglio. Continua l’aumento dei contagi in Italia: nel bollettino di ieri registrati altri 4.259 nuovi casi e 21 morti per Covid. L'Iss: "Casi anche tra i vaccinati, ma incidenza 10 volte inferiore rispetto ai non vaccinati". Attesa per il nuovo decreto anti-Covid sul tavolo del Governo: verranno introdotti nuovi parametri sul cambio colore con ipotesi soglie 15-20% posti letto occupati per restare in zona bianca e estensione uso del green pass. Rischiano di tornare in zona gialla Lazio, Sardegna, Sicilia e Veneto. Stato di emergenza verso la proroga fino a dicembre. In Italia oltre 28,5 milioni di vaccinati completi. Speranza: "Il vaccino è essenziale anche sotto i 40 anni". Medici famiglia: "Chi non è vaccinato è destinato a contagiarsi con certezza". Nel mondo quasi 192 milioni di casi e oltre 4,1 milioni di morti covid. In Spagna l’83% dei contagi recenti sono non vaccinati. In Francia entra oggi in vigore il pass sanitario per i luoghi con più di 50 persone dopo un incremento dei contagi.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Coronavirus ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

0 nuovi aggiornamenti