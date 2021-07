Aumento dei contagi Covid e rischio ricoveri in inverno: le previsioni degli esperti tedeschi Le raccomandazioni degli esperti tedeschi del Robert Koch Institute (RKI) per evitare che nei prossimi mesi ci sia una quarta ondata della pandemia alla luce dell’aumento dei contagi che si sta verificando nelle ultime settimane: “Ottenere il più alto tasso di vaccinazione possibile e mantenere le misure di sicurezza che tutti conosciamo fino alla prossima primavera, dalle mascherine al distanziamento”.

A cura di Ida Artiaco

Che la pandemia di Covid-19 sia tutt'altro che finita lo hanno ripetuto l'Organizzazione mondiale della Sanità e le istituzioni locali, allertando contro un'estate con la guardia abbassata nei confronti del virus e di alcune delle sue varianti, più contagiose. Ma gli esperti tedeschi del Robert Koch Institute (RKI) stanno già immaginando cosa succederà il prossimo autunno e quali misure bisognerà mettere in atto per evitare una nuova ondata della pandemia. Come riporta il quotidiano Spiegel, provvedimenti restrittivi e un alto tasso di vaccinazione dovrebbero essere mantenuti almeno fino alla prossima primavera. O almeno questo sarebbe il modo migliore per prepararsi ad un nuovo aumento dei contagi e ad una conseguente pressione sugli ospedali.

I numeri di Coronavirus in Germania sono attualmente relativamente bassi, come in Italia, ma stanno crescendo significativamente da più di due settimane. L'8 luglio ad esempio l'incidenza su sette giorni era ancora di 5,2 casi ogni 100mila abitanti, una settimana dopo era 8. La cancelliera Angela Merkel ha avvertito di un rinnovato peggioramento della situazione in vista della crescita esponenziale del numero di contagi. Per cui la domanda che gli esperti si stanno ponendo è: "Cosa aspettarci nelle prossime settimane e mesi?". Ebbene, proprio il Robert Koch Institute (RKI) ipotizza un ulteriore aumento del numero della curva dei contagi, raccomandando in un documento pubblicato oggi alcune misure di prevenzione per il prossimo autunno e inverno, tenendo presente che "l'immunità di gregge, nel senso di completa eradicazione del virus, non può essere una prospettiva realistica".

Prima di tutto, dicono gli esperti tedeschi, è importante ottenere il più alto tasso di vaccinazione possibile. Poiché al momento non è chiaro quanto durerà la protezione vaccinale, secondo l'RKI, dovrebbero già essere pianificate e preparate eventuali richiami per gli anziani e i gruppi a rischio. Inoltre, si raccomanda di mantenere le misure di sicurezza che tutti conosciamo, in primis il distanziamento e l'uso delle mascherine, in particolare negli ambienti chiusi, fino alla prossima primavera, oltre alla promozione dello smart working e alla partecipazione limitata agli eventi pubblici.