Draghi dice che “appello a non vaccinarsi è appello a morire”

A cura di Annalisa Cangemi

Durante la conferenza stampa per l'approvazione del decreto Covid, che contiene le nuove norme per l'approvazione del green pass, il presidente del Consiglio Mario Draghi ha risposto a una domanda sul leader della Lega Matteo Salvini, che nei giorni scorsi ha sconsigliato i vaccini anti Covid ai giovani. "L'appello a non vaccinarsi è un appello a morire, sostanzialmente. Non ti vaccini, ti ammali, muori. Oppure fai morire: non ti vaccini, ti ammali, contagi, qualcuno muore", ha detto il premier, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sulle parole di Matteo Salvini, secondo cui in sostanza non sono necessari i vaccini per gli under 40.

Secondo il segretario del Carroccio "vaccinare i giovani non serve": "Giusto vaccinare i più anziani ma lasciamo stare i ragazzi. Sento parlare di obbligo vaccini per chi va a scuola a 12 anni. Lasciamo che i giovani tornino alla vita, con il sorriso e in sicurezza", aveva detto nei giorni scorsi. Secondo il leader della Lega sarebbe "demenziale minacciare con l'ago un diciottenne".

Il premier dal canto suo ha invece rinnovato il suo appello, chiedendo a tutti gli italiani di immunizzarsi, perché senza vaccinazione "si deve chiudere tutto di nuovo". La variante Delta è minacciosa, e Draghi ha ricordato che "con il vaccino abbiamo visto che le conseguenze, per quanto riguarda ricoverati e morti, sono molto meno serie".

"Gli italiani si vaccinino, devono proteggere se stessi e le loro famiglie", ha detto, aggiungendo che il green pass, il cui obbligo è stato esteso ad altre attività, "non è un arbitrio", ma una condizione per non chiudere le attività produttive: senza la certificazione verde, è il ragionamento del premier, alcune Regioni sarebbero già passate dal bianco al giallo.