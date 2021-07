Covid Campania, 352 nuovi contagi e 4 morti: bollettino di giovedì 22 luglio Ecco i dati sulla pandemia di Coronavirus in Campania, aggiornati a oggi, giovedì 22 luglio, e diramati come di consueto dal bollettino dell’Unità di Crisi della Protezione Civile regionale: sono 352 i nuovi casi, a fronte di 8.430 tamponi molecolari analizzati. Il tasso di positività si attesta al 4,18%. Si registrano anche 4 decessi.

A cura di Valerio Papadia

Sono 352 i nuovi casi di Coronavirus che si sono registrati in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 8.430 tamponi molecolari analizzati (a cui si aggiungono anche 6.360 tamponi antigenici): questi i dati relativi alla pandemia sul territorio, diramato oggi, giovedì 22 luglio 2021 dall'Unità di Crisi della Protezione Civile regionale. Oggi, il tasso di positività – rapporto tra tamponi risultati positivi su quelli analizzati – si attesta dunque al 4,18%, in netto aumento rispetto a ieri (3,18%). In Campania, nelle ultime 24 ore, si registrano purtroppo anche 4 morti: come riferisce l'Unità di Crisi, un decesso si è registrato nelle ultime 48 ore, mentre gli altri tre si sono verificati in precedenza ma sono stati registrati soltanto ieri.

I nuovi contagi si confermano in crescita, dunque. L'aumento dei nuovi casi che si sta osservando da qualche settimana a questa parte, con l'arrivo della variante Delta del Coronavirus, che anche in Campania è diventata quella predominante, si sta accompagnando, negli ultimi giorni, anche a una crescita, seppure meno esponenziale, dei ricoveri negli ospedali. Come si legge nel bollettino odierno, i ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 12, vale a dire uno meno di ieri, mentre i ricoverati nei reparti di degenza ordinaria Covid sono 184, vale a dire nove in più rispetto a ieri. Di seguito, il report completo sullo stato di occupazione dei posti letto negli ospedali campani, diffuso nel bollettino odierno dell'Unità di Crisi: