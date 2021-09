Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: vaccino, terza dose somministrata a più di seimila italiani. Gli Usa riaprono da novembre ai viaggiatori vaccinati

Nuovi aggiornamenti sull'emergenza Covid-19 in Italia e nel mondo. Nelle ultime 24 ore nel nostro Paese sono stati registrati 2.407 contagi su 122.441 tamponi processati con il tasso di positività al 2%. È quanto è emerso dal bollettino di ieri del Ministero della salute, che ha fatto segnare altri 44 morti. Calano le terapie intensive occupate (-7), in aumento i ricoveri ordinari (+53). Ecco, di seguito, il dettaglio regione per regione:

Lombardia: +348

Veneto: +364

Campania: +362

Emilia-Romagna: +343

Lazio: +277

Piemonte: +153

Sicilia: +538

Toscana: +418

Puglia: +164

Friuli-Venezia Giulia: +84

Marche: +147

Liguria: +93

Abruzzo: +61

Calabria: +198

P.A. Bolzano: +81

Sardegna: +60

Umbria: +70

P.A. Trento: +19

Basilicata: +30

Molise: +19

Valle d'Aosta: +9

Tutta Italia è in zona bianca, ad eccezione della Sicilia, che resta in zona gialla anche se c'è un trend al calo dei casi. Partite ieri in Italia le somministrazioni della terza dose di vaccino Covid ai fragili: già oltre cinquemila gli italiani che l'hanno ricevuta, mentre Pfizer ha annunciato che il su vaccino "è sicuro ed efficace" anche per la fascia d'età 5-11 anni. Dopo l'FDA, potrebbe arrivare il via libera in Europa già a novembre. È atteso intanto questa mattina al Quirinale il decreto che estende l'obbligo del Green pass a tutti i lavoratori: il provvedimento deve essere bollinato e firmato da Mattarella prima di andare in Gazzetta ufficiale. Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, finora sono state somministrate in totale 82.670.260 dosi, 41.175.922 persone hanno completato il ciclo vaccinale, pari al 76,24 % della popolazione over 12 e altre 6.803 hanno ricevuto la dose aggiuntiva, pari allo 0,73% della popolazione oggetto di dose aggiuntiva/richiamo.

Nel mondo 229.053.099 contagi e 4.699.734 morti da inizio pandemia. Gli Usa, dove le vittime Covid hanno superato quelle dell'influenza Spagnola, aprono da novembre ai viaggiatori, anche europei, completamente immunizzati. Cina, 72 nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore