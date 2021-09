Coronavirus, le ultime notizie sul Covid: Vaccino, Ecdc: “Terza dose non urgente”. Oms monitora nuova variante Mu

Le ultime notizie di oggi 2 settembre sul Covid-19 in Italia e nel mondo. Il bollettino con i contagi di ieri: 6.503 casi su 303.717 tamponi e 69 morti per coronavirus. Oltre il 98% dei contagi in Italia dovuto a variante Delta secondo banca dati internazionale Gisaid. Green Pass obbligatorio da ieri su treni, aerei e navi; modifiche per il certificato verde: durerà un anno e si otterrà anche con i test salivari. Oms monitora nuova variante Mu, identificata in Colombia. Vaccini, in Italia il 70,14% della popolazione over 12 è immunizzato contro il Covid. Ricciardi: "Terza dose in autunno per anziani e fragili". Ecdc: "Non urgente per popolazione generale".

Nel mondo 218 milioni di casi e 4,52 milioni di morti per Covid. Francia, terza dose vaccino al via: si parte con gli over 65. Venezuela, annunciata vaccinazione dai 3 anni di età. Giappone, risale la curva dei contagi:

0 nuovi aggiornamenti