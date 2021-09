Un drone in volo sul litorale di Ostia misurerà la temperatura dei bagnanti La Asl Roma 3 ha lanciato l’iniziativa “Volo di ricognizione”, in programma nel weekend di sabato 4 e domenica 5 settembre. Un drone sorvolerà il litorale di Ostia dalle ore 11 alle 16 per misurare la temperatura dei bagnanti in spiaggia. Tante le reazioni dei romani, che hanno commentato l’esperimento.

A cura di Alessia Rabbai

Un drone in volo sulla spiaggia di Ostia per misurare la temperatura corporea dei bagnanti. L'iniziativa lanciata dalla Asl Roma 3 sulle pagine social ufficiali è in programma per il weekend di sabato 4 e domenica 5 settembre. Un metodo all'avanguardia, che permetterebbe di rivelare la temperatura delle persone mentre stanno al mare, intente a svolgere le varie attività e che funziona anche a distanza di diversi metri. "Volo di ricognizione" questo il nome dell'iniziativa in programma nel fine settimana sul litorale di Ostia, a partire dalle ore 11 fino alle 16. per quanto riguarda l'operatività stessa del drone, per questioni di sicurezza sorvolerà l'area un’altezza non inferiore a 25 metri dal livello dell’acqua e a una distanza non inferiore a 30 metri dalle persone. Come fanno sapere alla Asl Roma 3 sulle modalità in cui funziona "il controllo delle temperature avverrà in modo automatico da parte del dispositivo".

L'idea del drone per la misurazione della temperatura corporea dei bagnanti in spiaggia ha suscitato le reazioni degli utenti, che hanno commentato l'iniziativa perplessi e con tante domande. Prima tra tutte perché ci si sia pensato soltato ad estate finita, certo, ancora si va al mare, specialmente nel weekend, ma non si registrano i numeri di luglio ed agosto, invece di sfruttarla nel pieno della stagione. Seconda osservazione riguarda la privacy, alcuni non si fidano e si mostrano infastiditi, lasciando spazio a commenti come "se il drone è in grado di farlo, mi potrebbe prenotare una elettrocardiogramma". Altri ancora manifestano perplessità sulla riuscita dell'esperimento, in quanto "sotto il sole per diverse ore, la temperatura di una persona potrebbe alzarsi". La Asl Roma 3 non fornisce nessuna spiegazione però su cosa accadrebbe nel caso in cui il drone rilevasse qualcuno con la febbre. Altra variabile in campo potrebbe essere il meteo, in quanto le previsioni annunciano un weekend all'insegna dell'instabilità, con cielo a tratti nuvoloso e piogge, che potrebbero cadere anche sul litorale.