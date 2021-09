Nuova mappa Ue del rischio Covid: Lazio e altre 6 regioni rosse, la Campania diventa arancione Nuova mappa aggiornata del rischio Covid dell’Ecdc nei paesi europei: secondo i dati pubblicati oggi, giovedì 2 settembre, sono in totale sette le regioni colorate di rosso: si tratta di Lazio, Sicilia, Sardegna, Toscana, Calabria, Basilicata e Marche. La Campania torna arancione, nessuna regione è verde. A livello europeo è stabile la situazione in Spagna e Portogallo.

A cura di Ida Artiaco

Sono sempre 7 le regioni italiane colorate di rosso nella mappa mappa Ue del rischio Covid elaborata su base settimanale dall'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che classifica le zone a maggiore o minore pericolo di diffusione del Coronavirus. Con l'aggiornamento di oggi, 2 settembre, cambia colore e diventa rossa, quindi ad alta incidenza di contagio, il Lazio, che va ad aggiungersi a Sardegna, Sicilia, Calabria, Basilicata, Toscana e Marche. La Campania, invece, passa dal rosso all'arancione, così come tutte le altre regioni. In verde, a basso rischio Covid, non resta nessuna regione, neppure il Molise che aveva "resistito" fino alla scorsa settimana. Stabile la situazione a livello europeo, con la Penisola iberica, quindi Spagna e Portogallo, colorata ancora di rosso, così come parte della Germania.

La situazione dell'Italia nella mappa Ue

Secondo l'aggiornamento di oggi, giovedì 2 settembre, della mappa europea del rischio Covid dell'Ecdc, nessuna regione italiana è colorata di verde, cioè a bassissima incidenza Covid. La maggior parte delle altre regioni è colorata di arancione, inclusa la Campania, che la scorsa settimana era colorata di rosso. Al suo posto c'è il Lazio, rosso insieme a Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Toscana e Marche. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, si ricordi, aggiorna la mappa del rischio Covid ogni settimana di giovedì sulla base dei dati ricevuti fino al martedì precedente con le restrizioni da imporre sulla libera circolazione dei cittadini nell’Ue, il che è diventato ancora più importante dal primo luglio, da quando cioè è disponibile il certificato Covid Ue che permette di viaggiare senza restrizioni sul territorio comunitario a chi sia vaccinato contro il Covid, guarito o in possesso di tampone/test negativo.

Il significato dei colori nella mappa dell'Ecdc

Si ricordi che nella mappa dell'Ecdc vengono colorate di verde le Regioni che hanno meno di 25 casi ogni 100mila abitanti nelle ultime due settimane: serve, inoltre, un tasso di positività inferiore al 4%. In arancione rientrano le zone con meno di 50 casi ogni 100mila abitanti se il tasso di positività è uguale o superiore al 4%, oppure quelle tra i 25 e i 150 casi con un tasso inferiore al 4%. In rosso si trovano le Regioni che negli ultimi 14 giorni hanno fatto registrare tra i 50 e i 150 casi e un tasso di positività inferiore al 4%, oppure quelle che hanno tra i 150 e i 500 casi ogni 100mila abitanti. Infine, si trovano in rosso scuro – ormai scomparso dalla mappa europea – le zone con più di 500 casi ogni 100mila abitanti.

Cosa succede in Europa

Per quanto riguarda lo scenario Covid in Europa, dove questa settimana è stato raggiunto il 70% di popolazione over 12 completamente vaccinato, la situazione resta stabile nella penisola iberica, con Portogallo e Spagna che restano rossi, con la sola regione delle Asturie che passa in arancione. Rossa è anche la Germania, così come gran parte della Francia ad eccezione dei territori del Sud che si affacciano sul Mediterraneo e la Corsica che restano rosso scuro. Stessa situazione in Grecia, mentre l'Europa dell'est è l'unica ad essere colorata di verde grazie alla bassa incidenza del contagio.