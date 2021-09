Il governo estenderà ulteriormente l’utilizzo del Green Pass Il governo estenderà ulteriormente l’utilizzo del Green Pass. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa. “Quest’estate abbiamo tenuto limitazioni molto leggere, questo è un segnale che la campagna vaccinale è l’arma fondamentale per uscire da questa stagione”, ha aggiunto il ministro Speranza.

A cura di Annalisa Girardi

"L'orientamento è quello di estendere l'uso del Green Pass. Faremo una cabina di regia come è stato chiesto dal senatore Matteo Salvini, per decidere quali sono i settori dove applicarlo prima. Ma la direzione è quella": lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario Draghi rispondendo a una domanda nella conferenza stampa sulle nuove regole sul Green Pass. E ancora: "La cabina di regia ci sarà di sicuro, perché non dobbiamo decidere se estendere l'utilizzo del Green Pass, ma a chi e quando. Il chiarimento politico poi lo fanno le forze politiche. È chiaro che è auspicabile una maggiore convergenza e disciplina nelle decisioni politiche, ma il governo va avanti". Al presidente del Consiglio viene poi chiesto se si arriverà a un obbligo vaccinale, Ema e Aifa permettendo, e alla terza dose: "Sì a entrambe le domande", ha risposto Draghi.

Sempre sulla terza dose del vaccino anti-Covid "c'è un confronto in queste ore e si partirà nel mese di settembre, alla fine, dalle persone che hanno avuto una risposta immunitaria fragile. Anche l'Ema ha dato questa indicazione e il nostro Cts ha espresso una opinione", ha affermato invece il ministro della Salute, Roberto Speranza. "Abbiamo tenuto finora limitazioni molto leggere, ciò significa che la campagna vaccinale è fondamentale", ha aggiunto affermando di essere fiducioso di riuscire ad arrivare a fine settembre con l'80% della popolazione vaccinata. Il ministro ha quindi sottolineato l'ampia partecipazione dei più giovani alla campagna vaccinale: "Far rientrare tutti a scuola in presenza era la priorità. Spero di avere presto classi dove tutti i ragazzi, oltre gli insegnanti, sono vaccinati. Fattore che ci permetterà di togliere alcune restrizioni in queste classi", ha proseguito.

Il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, da parte sua ha chiarito: "Tutte le nostre scuole hanno riaperto. Questa operazione è avvenuta con un lunghissimo lavoro preparatorio che va avanti da quando abbiamo deciso di riportare i ragazzi in presenza. Durante l'estate tutte le nostre scuole hanno lavorato, permettendo di recuperare oltre un milione di ore. Questo ci ha permesso di arrivare a settembre con una grande partecipazione di tutti, che si è espressa con oltre il 90% del personale vaccinato e un livello di vaccinazioni che aumenta sempre di più tra i ragazzi".

Il ministro Bianchi ha anche affermato che quest'anno, grazie ai concorsi sono stati inseriti 59 mila insegnanti, contro i 19 mila dell'anno scorso. "Le regole sono quelle che conoscete: mascherina, distanziamenti dove possibile. Nelle classi dove sono tutti vaccinati si può togliere la mascherina".

"Da ieri il Green Pass è obbligatorio sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza. Ieri sera il numero di persone sprovviste di Green Pass sulle Frecce e gli Intercity era pari allo 0,2% dei passeggeri. Questo è un dato che testimonia l'adesione dei cittadini a queste nuove misure", ha affermato infine il ministro per i Trasporti, Enrico Giovannini. Parlando poi delle linee guida sui trasporti che sono state discusse con le Regioni, le quali ora dovranno presentare al governo il piano per aumentare i mezzi di trasporto, ha concluso: "Il decreto approvato oggi chiarisce che i fondi per i servizi aggiuntivi possono essere utilizzati anche per potenziare i controlli. Dopo il confronto con i sindacati di questa settimana faremo un tavolo specifico sui rischi a cui va incontro chi effettua i controlli, perché sappiamo che ci sono stati episodi spiacevoli".