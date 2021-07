Coronavirus, le ultime notizie di oggi sul Covid: verso nuovo decreto su colori Regioni e Green pass. Vaccini, immunizzato oltre il 50% degli over 12

Ultimi aggiornamenti sull'emergenza Covid-19 in Italia e nel mondo. Secondo il bollettino di ieri del Ministero della Salute, nel nostro Paese sono stati registrati 3.127 nuovi casi e 3 morti, con il tasso di positività salito all'1.9%. Diminuiscono le terapie intensive ma aumentano i ricoveri nei reparti ordinari. Ecco, di seguito, i numeri regione per regione:

Lombardia: + 369

Veneto: + 379

Campania: + 244

Emilia-Romagna: +266

Piemonte: + 77

Lazio: + 471

Puglia: + 70

Toscana: + 243

Sicilia: + 404

Friuli-Venezia Giulia: + 16

Marche: + 60

Liguria: + 72

Abruzzo: + 52

P.A. Bolzano: + 10

Calabria: + 39

Sardegna: + 233

Umbria: + 67

P.A. Trento: + 24

Basilicata: + 1250,21 %

Molise: + 13

Valle d'Aosta: + 2

Attesa per domani per la Cabina di Regia in programma per discutere del cambio dei parametri per definire i colori delle Regioni e della possibile estensione del Green Pass a luoghi e mezzi pubblici. Prosegue, intanto, la campagna di vaccinazione: finora somministrate 61.543.227 dosi e immunizzate completamente 27.120.766 persone, pari al 50,21% della popolazione over 12.

Nel mondo 190.379.364 casi e 4.088.365. Ancora atleti positivi al virus alla vigilia dell'inizio delle Olimpiadi di Tokyo. Oggi in Inghilterra è il Freedom Day, via all'allentamento delle ultime misure restrittive nonostante i contagi in aumento per la variante Delta. Thailandia, record di infezioni giornaliero.