Il deputato regionale siciliano che paragona il Green pass al tatuaggio dei prigionieri nei lager Il parlamentare regionale siciliano Sergio Tancredi è convinto che le nuove restrizioni sul green pass, che il governo si appresta a varare, ricordano le violazioni della libertà dei prigionieri nei campi di concentramento: “Se le istituzioni prendono una deriva incomprensibile proprio chi è dentro deve provare a fermare le derive antidemocratiche”, dice.

A cura di Annalisa Cangemi

Il Green pass come il tatuaggio dei prigionieri nei campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale. È questa l'idea che il parlamentare siciliano Sergio Tancredi ha della certificazione verde, al momento necessaria per accedere all'interno delle Rsa, per partecipare alle feste di matrimonio o per andare allo stadio, ma che a giorni dovrebbe essere allargata anche ad altri ambiti.

Il deputato regionale del gruppo parlamentare Attiva Sicilia ed ex 5 Stelle ha lanciato una provocazione sul suo profilo Facebook: "A breve per chi non si allinea. Magari pratica inserita in un Dpcm! Sapevatelo. Mala tempora currunt". È questo il post, pubblicato ieri sera, a cui allega anche l'immagine di un braccio tatuato con i numeri in evidenza, con chiaro riferimento alla Shoah, accostata dal politico appunto al green pass. Tancredi sta protestando contro l'estensione del documento obbligatorio anche per entrare al ristorante o al bar, o per i trasporti come aerei e treni, aggiungendo sul suo profilo privato anche l'hashtag ‘#malatemporacurrunt'. I vaccinati insomma potrebbero essere privati della loro libertà, come gli internati nei campi di concentramento.

Il paragone tra l'Olocausto e il green pass ha acceso le proteste social: "Pensa davvero che le due cose siano minimamente paragonabili?" domanda un utente. Alle critiche replica lo stesso deputato dell'Ars: "Se le istituzioni prendono una deriva incomprensibile proprio chi è dentro deve provare a fermare le derive antidemocratiche". E "certe derive", si dice certo, "se non le fermiamo, le pagheranno quelli che oggi hanno 11/12 anni e questa cosa è devastante".

Il Partito Democratico ha chiesto le sue dimissioni: "La comunicazione del deputato del'Ars siciliana, Sergio Tancredi, con tanto di foto di un tatuaggio di una vittima della Shoah, rappresenta un fatto ignobile e costituisce un altro segnale di un clima sempre più aberrante. Evocare l'Olocausto o le Leggi Razziali per attaccare il ‘green pass' è atto inqualificabile e che denota ignoranza sconfinata", scrive l'eurodeputata Pd Picierno.

"Per questo occorre abbassare i toni, con senso di responsabilità. Associare il green pass a teorie del controllo, veicolare complottismi su dittature in arrivo, agitare presunte discriminazioni: sono stratagemmi deliranti e offensivi, che danneggiano l'Italia. L'obbligo del green pass per accedere alla vita pubblica è l'unica alternativa all'adozione di nuove restrizioni che metterebbero in ginocchio la nostra economia. Mi appello quindi a tutta la politica italiana: si eviti di fomentare dietrologie pericolose che, invece di tutelare la salute e aiutare la crescita, renderebbero il nostro Paese ostaggio di un clima di paura e di odio che ci renderebbe sempre più deboli", aggiunge Picierno in una nota.