Ancora alti i numeri dell'emergenza Coronavirus in Italia e nel mondo mentre sale l'attesa per il decreto con il quale il Cdm stabilirà oggi il cambio di colore di alcune regioni e le regole per Natale e Capodanno. Nel nostro Paese, secondo i dati del bollettino di giovedìdiffuso dal Ministero della Salute, nel nostro Paese sono stati registrati 18.236 nuovi casi di coronavirus su 185.320 tamponi analizzati in 24 ore e altri 683 morti per Covid. Calano i numeri dei ricoverati covid, sia ordinari che in terapia intensiva, ma risale il tasso di positività vale a dire il rapporto tra tamponi contagi che si attesta al 9,8%. La regione più colpita resta il Veneto con oltre 4.400 nuovi contagi. Per questo Zaia ha anticipato tutti e imposto nuove regole come lo stop alla circolazione tra comuni dopo le 14 durante le feste. Ecco, di seguito, le cifre dei contagi giornalieri regione per regione:

Lombardia: +2.730

Piemonte: +883

Campania: +927

Veneto: +4.402

Emilia Romagna: +1.667

Lazio: +1.597

Toscana: +636

Sicilia: +872

Liguria: +416

Puglia: +1.073

Marche: +467

Abruzzo: +246

Friuli Venezia Giulia: +707

Umbria: +180

P.A. Bolzano: +287

Sardegna: +268

P.A. Trento: +463

Calabria: +194

Valle d'Aosta: +19

Basilicata: +169

Molise: +67

Attesa per il Cdm che oggi darà il via libera al Dpcm che stabilirà le nuove regole per il Natale e il Capodanno degli italiani ma attesa anche per la decisione sul cambio di colore di alcune regioni. Si ipotizza zona rossa nazionale dalla Vigilia alla Befana o al 3 gennaio, o solo in festivi e prefestivi dello stesso periodo. Da Conte a Boccia a e Speranza tutti ricordano che non sarà un Natale come gli altri in attesa del vaccino covid nel nuovo anno. Il 27 dicembre vaccine day simbolico per l'Ue poi a gennaio parte il piano vaccini in Italia. Arcuri: "Per autunno 2021 vaccinati tutti gli italiani che lo vogliono". In vista dei massicci spostamenti attesi nei prossimi giorni, il Viminale ha annunciato ulteriori controlli su strade e autostrade ma anche in stazioni e aeroporti.

Nel mondo quasi 75 milioni di contagi e 1,6 milioni di morti covid. L'Europa ha superato il mezzo milione di morti ma sono gli Usa il Paese più colpito con oltre 3mila morti e quasi 250.000 nuovi contagi ogni giorno. Sempre più preoccupante la situazione legata al Covid in California dove è stato toccato un nuovo picco di decessi, 379, con oltre 100mila nuovi contagi rilevati negli ultimi due giorni. Lo Stato più popoloso degli Usa negli ultimi 5 giorni giorni ha dovuto contare più di 1.000 morti a causa della pandemia, con un totale dall'inizio dell'emergenza di 21.860 decessi. In tutto il mondo varate nuove restrizioni per il periodo natalizio.