Il presidente del Consiglio Conte è intervenuto per illustrare le nuove misure per il periodo di Natale e Capodanno, al termine del Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi. Il nuovo decreto contiene ulteriori misure restrittive per il periodo delle feste natalizie. In pratica nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, in tutte le Regioni italiane si applicano le misure previste dall'articolo 3 del dpcm del 3 dicembre 2020, cioè le misure per le zone più a rischio, quelle rosse. Mentre nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, cioè i giorni feriali, si applicano le misure contenute nell'articolo 2 del medesimo dpcm, quindi le misure per le zone arancioni.

Una delle novità è anche la deroga al divieto di spostamento tra piccoli Comuni, con massimo 5mila abitanti: fino a un raggio di 30 chilometri dal piccolo centro ci si potrà muovere, "con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia".

Il presidente del Consiglio Conte in una conferenza stampa ha spiegato i motivi che hanno portato a questa nuova stretta: "Abbiamo evitato il lockdown generalizzato. Tutte le Regioni potrebbero rientrare in area gialla nei prossimi giorni. Ma la situazione rimane grave in tutta Europa. Il virus si lascia piegare ma non si lascia sconfiggere. Gli esperti per questo pensano che durante il periodo natalizio potrebbe esserci un'impennata nei contagi. Il Cts ci ha fatto pervenire un verbale, che conteneva una preoccupazione per gli assembramenti. Dobbiamo intervenire, in maniera sofferta. Abbiamo adottato un decreto legge"

"Ci sarà una zona rossa dal 21 dicembre al 6 gennaio, vietato ogni spostamento tra le Regioni. Zona rossa nei giorni festivi e prefestivi. Si esce di casa solo ragioni di necessità, lavoro o salute. Si potrà ricevere però fino a un massimo di due persone non conventi, presso la propria abitazione. Ma i 14enni e i disabili non saranno inclusi nel computo. Una misura per consentire un minimo di socialità".

"Consentita l'attività motoria nei pressi della propria abitazione. Chiusi i centri estetici, restano invece aperti i parrucchieri. Nella zona arancione, nei giorni feriali, 28, 29 e 30 dicembre, e poi 4 gennaio. Ci si potrà spostare solo all'interno del proprio Comune, senza autocertificazione. Consentiti però gli spostamenti tra piccoli Comuni fino a 5mila abitanti. Rimangono chiusi bar e ristoranti, consentita sempre la consegna a domicilio e l'asporto. Inseriamo anche immediate misure di ristoro, nuovi aiuti economici. Chi subisce danni economici verrà subito ristorato. 645 milioni a favore dei ristoranti e dei bar che saranno costretti a rimanere chiusi. Nel decreto ristori di gennaio ci saranno ristori anche per altri operatori, con misure perequative. Non escludiamo nuovi interventi. Sul cashback vorrei dire che non è una misura alleata per gli assembramenti, è una misura a sostegno delle famiglie. Pane, latte e pasta si potranno acquistare anche in zona rossa con lo sconto del 10%. Ci sarà a breve il primo giorno di vaccinazioni il 27 dicembre".