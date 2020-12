Sono 1.201 i nuovi casi di Coronavirus in Campania, con 18.146 tamponi analizzati. Questi i dati delle ultime 24 ore forniti dall'Unità di Crisi della Protezione Civile regionale. Di questi nuovi casi, sono 114 i sintomatici e 1.087 gli asintomatici. Numeri che certificano il calo del contagio in Campania, che potrebbe a breve passare in zona rossa, salvo "rientrarci" in vista delle feste assieme a tutto il resto d'Italia. Il tasso di positività di oggi è dunque pari al 6,61% (ieri era del 6,12%), mentre da inizio pandemia il tasso è di 9,51%, con 178.728 casi totali su 1.878.169 tamponi analizzati.

I ricoverati totali sono 1.741, di cui 120 in intensiva. I guariti del giorno sono 3.001, che portano il totale a 91.503 persone; i decessi registrati nelle ultime 24 ore sono invece 56, che portano il totale a 2.528 decessi da inizio pandemia in Campania. Dicembre si conferma così un mese nerissimo dal punto di vista dei decessi, dietro soltanto a novembre con i suoi 1.045 decessi in appena 30 giorni.

Intanto, si attende la decisione finale sulla zona della Campania: con ogni probabilità, la regione guidata da Vincenzo De Luca entrerà da domenica in zona gialla, ma il governo centrale è pronto a spostare tutta Italia in quella rossa fino all'Epifania, per evitare troppi contatti ed il rischio contagi durante le feste. Lo stesso De Luca ha annunciato nuove ordinanze restrittive, per poi polemizzare sui vaccini Covid-19: "Apprendiamo di una distribuzione dei vaccini non proporzionata ma avvenuta sulla base di criteri misteriosi. Ci siamo abituati", ha spiegato il presidente della regione Campania.