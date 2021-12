Covid, news di oggi: in Italia oltre 28mila contagi e corsa al vaccino. Da lunedì Veneto, Marche, Liguria e Trento in zona gialla

"Dobbiamo affrontare l'inverno. E l'unica soluzione rapida per contrastare Omicron oggi è la terza dose". Lo ha detto in un'intervista a Repubblica Dan Staner, vicepresidente e responsabile del ramo europeo dell'azienda americana Moderna, che prevede che un vaccino specifico per la nuova variante sia pronto verso giugno. "Ma siamo ancora nella fase dei test di laboratorio – continua – Non abbiamo preso una decisione ufficiale. In compenso sappiamo che la terza dose riporta in alto il livello degli anticorpi e protegge anche contro Omicron. Valutiamo poi la possibilità di mettere a punto un vaccino specifico per Omicron. Per fare questo ci vogliono meno di tre mesi. Ma poi non sappiamo che tipo di informazioni ci chiederanno le autorità regolatorie. Basterà il fatto che abbiamo usato la stessa tecnica dei vaccini attuali, somministrati a 250 milioni di persone, per considerare sicura anche la nuova versione? O dovremo condurre dei test su dei volontari per dimostrarlo? Dipende dalle autorità regolatorie di ciascun paese, che potrebbero anche avere richieste diverse fra loro. Da questo dipendono i tempi per l'approvazione di un vaccino adattato a Omicron".