Allerta in Uk per la variante Omicron, 10mila casi in 24 ore: gli esperti chiedono il lockdown La variante Omicron sta mettendo in ginocchio il Regno Unito: i decessi dei soggetti affetti dalla mutazione sono saliti a 7, le ospedalizzazioni a 85 da 65. Gli esperti del Sage chiedono il lockdown immediato altrimenti sarà troppo tardi, mentre il sindaco di Londra ha dichiarato uno stato particolare di emergenza, il cosiddetto ‘major incident’.

A cura di Ida Artiaco

Crescono ad una velocità impressionante i numeri della variante Omicron nel Regno Unito, dove ieri è stato segnato il record assoluto da inizio pandemia di casi positivi in un giorno. Ne sono stati registrati oltre 90mila, mai così tanti. Nelle ultime 24 sono stati segnalati 10.059 ulteriori casi confermati collegati alla nuova variante in tutto il Paese, portando il totale a 24.968. A salire sono anche i decessi, ora fermi a 7, e le ospedalizzazioni, da 65 a 85 da ieri. La situazione peggiore si registra a Londra, dove Omicron rappresenta ormai l'80% delle infezioni e dove il sindaco Sadiq Khan ha deciso di innalzare al massimo il livello di allerta, il cosiddetto "major incident", dopo essersi consultato con le autorità locali e i responsabili dei servizi di emergenza.

Livello di massima allerta a Londra: l'annuncio del sindaco

"L'aumento dei casi della variante Omicron nella nostra Città è estremamente preoccupante, quindi stiamo ancora una volta dichiarando livello massimo di allerta a causa della minaccia di Covid-19 – si legge in un comunicato firmato dal primo cittadino -. La variante Omicron è diventata velocemente dominante con un rapido aumento dei casi e un nuovo aumento del numero di pazienti nei nostri ospedali. Stiamo già avvertendo l'impatto in tutta la City e mentre stiamo ancora imparando a conoscere questa mutazione, è giusto che le agenzie di Londra lavorino a stretto contatto per ridurre al minimo l'impatto sulla nostra città, inclusa la protezione del programma di vaccinazione. Sappiamo, infatti, che il vaccino ci offre la migliore difesa contro il virus. Ora ci sono più cliniche a Londra che somministrano vaccini che in qualsiasi altro momento durante la pandemia. Esorto tutti i londinesi a prenotare il loro appuntamento o a recarsi in uno dei tanti centri a disposizione il prima possibile".

L'appello degli esperti: "Lockdown prima di Natale o Capodanno"

Proprio a causa della rapida diffusione della variante Omicron il Regno Unito dovrebbe andare in lockdown prima di Natale altrimenti "sarà troppo tardi". È la raccomandazione arrivata dagli esperti del Sage (Scientific Advisory Group for Emergencies), come ha rivelato la BBC, al governo guidato da Boris Johnson. Secondo il comitato, è necessario adottare al più presto misure più restrittive perché in relazione alla diffusione della nuova variante del Coronavirus si rischia di raggiungere i 3mila ricoveri in ospedale al giorno, come ha precisato Stephen Reicher, professore di psicologia sociale all'Università di St. Andrews e membro di Sage. Secondo Reicher "è ormai chiaro che le misure del Piano B come pass vaccinale e smart working da sole non sono state sufficienti per fermare il numero vertiginoso di casi e il governo deve "agire ora. Il problema è che dopo Natale sarà forse troppo tardi, probabilmente a quel punto avremo avuto un'enorme ondata di infezioni con tutto ciò che questo comporta per la società".