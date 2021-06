"La pandemia non è finita per nessuno finché non è finita per tutti, in molti Paesi i contagi sono in aumento e i sistemi sanitari in difficoltà. Il prezzo pagato dai bambini è incalcolabile. L’Unicef ha esortato i Paesi del G7 a donare subito le loro dosi in eccesso. Servono scadenze chiare rispetto a quando i vaccini saranno disponibili". Così, in un'intervista al Corriere della Sera, Henrietta Fore, direttrice del Fondo dell’Onu per l’infanzia. "Il costo per i bimbi e le famiglie – spiega – sarà incalcolabile, soprattutto con il rischio di varianti e l’impatto su economia ed istruzione, salute e benessere mentale dei bambini. La vaccinazione nei Paesi a basso reddito è ancora in ritardo, in gran parte a causa dell’indisponibilità di dosi. Accogliamo con favore l’impegno dei leader del G7 ad accelerare l’introduzione di vaccini sicuri, efficaci, accessibili e convenienti per i Paesi più poveri, con l’obiettivo di porre fine alla pandemia nel 2022. È un passo importante nella giusta direzione. Tuttavia, il tempo è essenziale. L’Unicef e le molte organizzazioni coinvolte nella distribuzione hanno bisogno di scadenze chiare per fornire i vaccini a Paesi con scarse infrastrutture sanitarie".