Sono quasi 500 le persone che lavorano presso il Policlinico San Martino di Genova che hanno rifiutato il vaccino. I numeri sono stati comunicati dal dottor Matteo Bassetti, primario della Clinica di Malattie Infettive che ha spiegato: "Il 20%, che hanno deciso di non vaccinarsi, siamo su numeri impressionanti. Su questo bisognerebbe avere un'azione rapida, una legge per cui se non ti vaccini non sei idoneo al lavoro. Abbiamo il rischio grandissimo che i nostri cari, le persone che portiamo in ospedale, entrino sani per uscire malati per qualcuno che non si è vaccinato".