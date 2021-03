Il Coronavirus continua a correre nella provincia di Caserta, dove i contagi sono ancora in aumento: 329 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, su 2.478 tamponi analizzati. Il tasso di positività sale così al 13,27% nella sola giornata di ieri, mentre in totale da inizio pandemia sono stati 49.527 i casi scoperti su 411.004 tamponi analizzati: tasso di positività generale, dunque, che è pari al 12,05% complessivo.

Aumentano anche i decessi: dieci quelli registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale ad 855 vittime da inizio pandemia. I guariti del giorno sono invece 163, per un totale di 41.893 persone negativizzate al tampone: complessivamente, al momento ci sono 6.779 persone ancora positive al Coronavirus in provincia di Caserta, tra ricoverati e persone in isolamento domiciliare.

Le città più colpite in questa ondata sono Caserta, con 559 casi attualmente positivi, seguita da Maddaloni (497), quindi Aversa (343) e Marcianise (337). Più contenuti i dati nelle altre città: la maggior parte dei casi continua a registrarsi nell'agro aversano e nel basso casertano, mentre nel Matese i contagi sembrano correre più a rilento. Quasi tutti i comuni dell'Alto Casertano, infatti oscillano tra le poche decine di casi e la "quota zero", quest'ultima raggiunta ad Ailano, Ciorlano, Fontegreca, Pontelatone, Prata Sannita, Pratella, Raviscanina e San Gregorio Matese.

Questo il riepilogo dell'ultimo bollettino pubblicato alle 14 di oggi dall'Azienda Sanitaria Locale di Caserta.