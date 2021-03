Sono 21.315 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nel bollettino di domenica diffuso dal Ministero della Salute. I test effettuati, tra antigenici e molecolari, sono stati 273.966. Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus i contagi nel nostro Paese sono 3.223.142. Sono 264 i decessi per Covid registrati nell’ultima giornata per un totale di 102.145 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I nuovi casi Regione per Regione:

Lombardia: +4.334

Veneto: +1.587

Piemonte: +1.530

Campania: +2.449

Emilia Romagna: +3.023

Lazio: +1.812

Toscana: +1305

Sicilia: +613

Puglia: +1542

Liguria: +321

Friuli Venezia Giulia: +604

Marche: +616

Abruzzo: +323

Sardegna: +118

P.A. Bolzano: +103

Umbria: +270

Calabria: +300

P.A. Trento: +273

Basilicata: +106

Molise: +52

Valle d'Aosta: +34

Da oggi tutta Italia in zona rossa e arancione: passano in zona rossa Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Veneto e la Provincia autonoma di Trento, e si vanno ad aggiungere a Campania e Molise. La Basilicata resta rossa solo per oggi, da domani sarà arancione. In queste Regioni non si può uscire di casa se non per comprovate esigenze lavorative, di necessità o salute. Torna anche la Dad per migliaia di studenti: 8 studenti su 10 studieranno da casa.

Capitalo vaccini anti-Covid, in corso nuove indagini su AstraZeneca dopo lo stop a un lotto in Piemonte. Aifa rassicura: "Ingiustificato l'allarme sulla sicurezza". Fino a questa mattina somministrate in Italia 6.715.732 dosi. Aifa da ok anche al vaccino monodose Johnson & Johnson.

Nel mondo 119.874.650 contagi e 2.653.644 morti.