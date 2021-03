L'Italia, la Germania, la Francia e la Spagna hanno sospeso oggi in via precauzionale e temporanea la somministrazione del vaccino anti Covid di AstraZeneca dopo alcune segnalazioni di trombosi venosa cerebrale in connessione con la vaccinazione in Europa. Lo stop potrebbe durare un paio di giorni: è attesa infatti per giovedì 18 marzo la riunione straordinaria dell'Ema per chiarire sul vaccino AstraZeneca. Ma facciamo un passo indietro per cercare di capire cosa è successo nelle ultime ore.

Dopo alcune segnalazioni di trombosi collegate alla somministrazione del vaccino AstraZeneca, alcuni paesi europei avevano deciso la sospensione temporanea di alcuni lotti del vaccino AstraZeneca, tra cui anche l'Italia. Nella serata di ieri l'Aifa, l'Agenzia del farmaco italiana, con una nota ha tenuto a precisare che "i casi di decesso verificatisi dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca hanno un legame solo temporale. Nessuna causalità è stata dimostrata tra i due eventi. L’allarme legato alla sicurezza del vaccino AstraZeneca non è giustificato", rassicurando "fortemente i cittadini sulla sicurezza del vaccino AstraZeneca per una ottimale adesione alla campagna vaccinale in corso". La stessa AstraZeneca ha comunicato che "su un totale di 17 milioni di soggetti vaccinati con questo siero, ci sono stati 15 eventi di trombosi venosa profonda e 22 eventi di embolia polmonare segnalati tra coloro a cui è stato somministrato il vaccino, in base al numero di casi che la Società ha ricevuto all′8 marzo", aggiungendo che tale numero di eventi "è molto più basso di quanto ci si aspetterebbe che si verifichi naturalmente in una popolazione generale di queste dimensioni ed è simile per altri vaccini Covid-19 autorizzati".

Ma nel primo pomeriggio di oggi è arrivata la decisione della Germania di sospendere l'uso del vaccini AstraZeneca "per pura cautela", come ha tenuto a precisare il ministro della Salute Spahn. Berlino è stata seguita nel giro di qualche minuto prima dall'Italia, poi dalla Francia e dalla Spagna. "Le scelte compiute e condivise oggi dai principali Paesi europei su AstraZeneca sono state assunte esclusivamente in via precauzionale in attesa della prossima decisiva riunione di Ema. Abbiamo fiducia che già nelle prossime ore l’agenzia europea possa chiarire definitivamente la questione", ha spiegato il Ministro della Salute, Roberto Speranza, mentre il presidente francese Emmanuel Macron ha aggiunto che la speranza è quella di riprendere l'uso del siero "il più rapidamente possibile se il parere dell'Ema sarà favorevole". Parere che dovrebbe arrivare al più tardi entro la giornata di giovedì 18 marzo. Intanto, già domani, martedì 16 marzo, un panel di esperti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità valuterà i dati sulla sicurezza del vaccino anti Covid Astrazeneca. Il direttore dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha detto di essere in stretto contatto con l'Ema e che questo tipo di valutazioni sono "una pratica di routine" e che nessun legame è ancora stato determinato.