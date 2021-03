Sono 2.185 i nuovi casi di Coronavirus accertati nelle ultime 24 ore in Lombardia, a fronte di 21.605 tamponi effettuati. Lo certifica l'ultimo bollettino giornaliero sull'emergenza Covid-19 relativo a oggi lunedì 15 marzo diffuso dal Ministero della Salute. Diminuiscono i nuovi positivi rispetto a ieri, quando erano stati registrati 4.334 casi su 45.013 tamponi. In totale dall'inizio della pandemia in Lombardia sono stati eseguiti 7.354.998 tamponi tra test molecolari e antigenici. Aumentano i decessi: da ieri ne sono stati registrati altri 79, per un totale dall'inizio della pandemia che è arrivato nella sola Lombardia a 29.299 morti, contando i dati ufficiali. Ieri i decessi erano stati 61.

Aumentano i ricoveri negli ospedali della Lombardia

Continua a peggiorare la situazione negli ospedali lombardi, nel pieno della terza ondata della pandemia. Salgono in modo significativo i ricoveri in ospedale: sono 6.198 (più 121) le persone ricoverate con sintomi nei reparti Covid (ieri erano 6.077). Aumenta anche il totale delle persone ricoverate in terapia intensiva: sono 728, 14 in più rispetto a ieri quando erano 714 i pazienti in condizioni più gravi. Aumenta comunque anche il dato relativo alle persone dimesse/guarite: sono in totale 546.761.

I contagi nelle province Lombarde

Lombardia zona rossa da oggi 15 marzo, come cambiano le regole

A partire da oggi, lunedì 15 marzo, la Lombardia è in zona rossa. Cambiano le regole per i cittadini, obbligati a stare a casa a meno di motivi di lavoro, salute o necessità urgente. Chiusi poi tutti i negozi, i bar e i ristoranti, eccetto le attività che vendono generi di prima necessità. Porte chiuse anche per le scuole: gli alunni seguiranno le lezioni in didattica a distanza. Qui tutte le regole della zona rossa.