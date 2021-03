Da oggi, lunedì 15 marzo, la Lombardia torna in zona rossa per almeno due settimane per effetto dell'ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza. La decisione era attesa da giorni, dopo il passaggio in zona arancione rafforzato e il continuo peggioramento dei dati sulla pandemia Covid. La terza ondata, spinta dalla variante inglese, ha provocato un'impennata dell'indice di contagio Rt , arrivato a 1,3 (la soglia per finire in zona rossa è 1,25). Alta anche l'incidenza di casi settimanali, pari a 306 casi su 100mila abitanti (la soglia per finire automaticamente in zona rossa è 250 casi ogni 100mila abitanti). Negativo anche l'andamento dei ricoveri, in costante salita.

Zona rossa, le nuove regole sugli spostamenti

Stretta sugli spostamenti: in fascia rossa è vietato circolare anche all'interno del proprio comune e sono consentiti spostamenti esclusivamente per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità da provare con autocertificazione. Possibili con forti limitazioni le visite ai parenti. Dalle 22 alle 5 ogni giorno scatta inoltre il coprifuoco. È sempre permesso il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. È consentito il rientro nelle seconde case ubicate dentro e fuori regione. Tutte le norme sulle visite a parenti e congiunti sono consultabili sul sito del governo.

Cosa cambia per negozi, ristoranti e bar

Restano chiusi i bar e i ristoranti, così come tutti i negozi che non vendono prodotti essenziali. È sempre vietato consumare cibi e bevande all’interno dei ristoranti e delle altre attività di ristorazione compresi bar, pasticcerie, gelaterie e nelle loro adiacenze. Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande. La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.

Chiudono i negozi e i centri commerciali, con l'eccezione di quelli che vendono beni alimentari e di prima necessità, come farmacie, parafarmacie, tabaccai, edicole. È consentita la consegna dei prodotti a domicilio. Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

Stop a cultura e sport

In zona rossa sono chiusi i musei e le mostre, sospesi gli spettacoli dal vivo con presenza di pubblico, le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli. Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali, così come l'attività sportiva di base e l'attività motoria presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso. Stop agli sport di contatto e a tutte le gare e manifestazioni. Sono permessi solo gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP. È possibile svolgere attività sportiva all'aperto in forma individuale.

Chiuse tutte le scuole

Restano chiuse le scuole di tutti gli ordini e gradi compresi i nidi, che erano rimasti aperti in zona arancione rafforzata. Didattica a distanza per scuole dell'infanzia, primarie, scuole superiori di primo e secondo grado. Chiuse anche le università.