Covid Italia, news di oggi: contagi in calo. Al via la quarta dose di vaccino per over 80 e over 60 fragili

Aggiornamenti sull'emergenza Covid-19 in Italia e nel mondo. Nel nostro Paese secondo il bollettino di ieri sono stati registrati 28.368 casi e 115 i morti nelle ultime 24 ore. Tasso di positività al 14,7%. Stabili le intensive, crescono i ricoveri ordinari (+218). Ecco, di seguito, il dettaglio dei contagi Regione per Regione:

Lombardia: +2.560

Veneto: + 1.847

Campania: +2.862

Emilia Romagna: +2.909

Lazio: +3.780

Piemonte: + 2.832

Toscana: +1.606

Sicilia: +1.818

Puglia: +1.859

Liguria: +569

Marche: +714

Friuli-Venezia Giulia: +210

Abruzzo: +744

Calabria: +1.431

Umbria: +621

P.A Bolzano: +145

Sardegna: +1.164

P.A Trento: +154

Basilicata: +355

Molise: +181

Valle d'Aosta: +21

Al via da oggi la somministrazione della quarta dose di vaccino Covid a mRna per over 80, per ospiti delle rsa e per fragili dai 60 anni in su. In programma alle 15:30 una conferenza stampa congiunta di Locatelli (Consiglio superiore della Sanità), Magrini (AIFA) e Rezza (Ministero della Salute) sull'andamento della campagna vaccinale e le ultime novità.

Nel mondo finora sono stati segnalati 499.748.065 e 6.181.560 morti. Ancora emergenza Omicron in Cina: mentre Shanghai resta in lockdown, Guangzhou avvia test su 18 milioni di persone e chiude le scuole per i più piccoli. Rilevato in Giappone caso variante combinata Omicron Xe.