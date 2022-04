Covid, Aifa: “Dalla prossima settimana farmaci antivirali prescrivibili dai medici di famiglia” Il direttore dell’Aifa Nicola Magrini ha annunciato che dalla prossima settimana sarà possibile farsi prescrivere i farmaci antivirali dai medici di famiglia: “C’è un chiaro orientamento a favore dell’aggiunta dei medici di famiglia come prescrittori degli antivirali”.

A cura di Annalisa Cangemi

Da oggi parte la somministrazione della quarta dose di vaccino anti Covid per tutti gli ove 80, per gli ospiti delle Rsa e per coloro che hanno dai 60 ai 79 anni e sono considerati fragili. Lo hanno spiegato oggi in conferenza stampa al ministero della Salute il presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli, il direttore della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza, e il direttore dell'Aifa Nicola Magrini. Fino ad ora il richiamo era stato autorizzato solo per i soggetti immunodepressi. Un eventuale allargamento della platea non è stato ancora stabilito, ma non dovrebbero esserci novità prima dell'autunno.

"La decisione da assumere è se rivaccineremo tutta la popolazione, come è stato, o ci limiteremo a ultracinquantenni e ultrasessantenni", ha spiegato il direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, Nicola Magrini. "Decideremo in spirito europeo, insieme a Ema e Ue", ha sottolineato, evidenziando che "il probabile orientamento" è di rivolgersi alla fascia over 50/60. Per i più giovani per il momento non ci sarebbero evidenze scientifiche tali da far ipotizzare una quarta inoculazione di vaccino: "Gli studi disponibili indicano che nella popolazione più giovane e senza patologie vi sarebbe un vantaggio marginale per la somministrazione di una dose ulteriore", ha detto rispondendo a una domanda di Fanpage.it.

In ogni caso il prossimo richiamo vaccinale sarà "con un vaccino verosimilmente adattato" alle nuove varianti circolanti di Sars-CoV-2, "più efficace, con o senza anti-influenza nella stessa iniezione" perché questo punto è ancora da valutare.

Farmaci antivirali prescrivibili dai medici di base

Il direttore dell'Aifa ha inoltre annunciato che la possibilità di prescrivere antivirali contro il Covid da parte dei medici di famiglia dovrebbe partire dall'inizio della prossima settimana. Attualmente questi farmaci vengono prescritti da infettivologi, medici ospedalieri e Usca.: "Il Cts di Aifa sta valutando come rendere prescrivibile anche ai medici di famiglia un antivirale che può essere utile in pazienti a rischio di sviluppare una forma grave di Covid".

Il farmaco in questione, il Paxlovid, "ha numerose interazioni farmacologiche da valutare con attenzione". Lo scopo "è usarlo maggiormente e in condizioni di sicurezza, visto che finora lo abbiamo utilizzato meno delle aspettative e oggi ne abbiamo una quantità tale da renderlo disponibile per una platea di prescrittori più ampia".

"Ringrazio Federfarma per la disponibilità alla distribuzione degli antivirali contro il Covid. Questi farmaci saranno quindi in distribuzione per conto terzi in tutte le Regioni", ha aggiunto. Le pillole anticovid (antivirali), secondo il meccanismo della distribuzione per conto terzi, verranno cioè acquistate dalle asl che le renderanno disponibili nelle farmacie, e il cittadino potrà ritirare l'antivirale direttamente in farmacia su prescrizione del medico di base.

"Accogliamo con favore l'apertura dell'Agenzia italiana del Farmaco alla prescrizione diretta, da parte dei medici di medicina generale, dell'antivirale Paxlovid. Si tratta di una misura che permetterà ai pazienti che ne hanno i requisiti di accedere alle terapie nei tempi previsti per ottenerne i benefici. Ringraziamo il Ministro della Salute Roberto Speranza, il Direttore dell'Aifa, Nicola Magrini, e tutta la Commissione Tecnico-Scientifica, che oggi è chiamata a decidere, per aver accolto i suggerimenti dei medici, volti a migliorare l'uguaglianza nell'accesso alle cure e l'efficacia di questi trattamenti", ha commentato il Presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli, nel giorno in cui appunto la Commissione Tecnico Scientifica dell'Aifa, in riunione straordinaria, valuterà e probabilmente approverà il piano terapeutico per la prescrizione dell'antivirale Paxlovid da parte dei medici di medicina generale.

"Questi farmaci hanno infatti dimostrato una buona efficacia se utilizzati in soggetti adulti che non necessitano di ossigenoterapia supplementare e che presentano un elevato rischio di sviluppare una forma severa di COVID-19 – ha spiegato -. Condizione necessaria è, però, che siano somministrati nei primi cinque giorni di malattia. Per questo abbiamo proposto di velocizzare l'iter, che prevedeva ora la segnalazione dei pazienti eleggibili da parte del medico di famiglia o delle Usca allo specialista dei Centri individuati dalle Regioni, la prescrizione da parte dello specialista stesso, la dispensazione nelle farmacie ospedaliere. Affidare la prescrizione ai medici di medicina generale significherà portare il farmaco laddove serve, al letto del paziente, nei tempi previsti. Sosteniamo quindi con favore tutti quei processi che implementino i servizi ai cittadini, facilitando il più possibile l'accesso ai farmaci necessari ed appropriati".

"La finalità che il Servizio sanitario nazionale si propone affidando ogni cittadino al suo medico di famiglia, da lui liberamente scelto, è proprio quello di una presa in carico che risponde ai valori della prossimità, continuità, fiducia – ha aggiunto Anelli -. Il medico di famiglia conosce i suoi pazienti. È il professionista che, come e più di tutti, può garantire l'appropriatezza prescrittiva, che nasce dal coniugare gli aspetti clinici della visita e della relazione di cura con le evidenze scientifiche, che si apprendono e perfezionano durante il percorso di formazione e di aggiornamento continuo".