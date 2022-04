Covid Campania, oggi 9.248 contagi e 13 morti: bollettino di martedì 12 aprile 2022 Sono 9.248 i nuovi casi di contagio registrati in Campania nelle ultime 24 ore. Secondo i dati del bollettino dell’Unità di crisi della Regione l’incidenza è al 18,97% rispetto al 17,12% del giorno precedente.

A cura di Redazione Napoli

Sono 9.248 i nuovi casi di contagi da Covid-19 registrati in Campania nelle ultime 24 ore. Lo comunica l'unità di crisi della Regione Campania. Dei nuovi positivi, 8.368 sono stati individuati grazie al tampone antigenico (quello per intenderci che si fa spesso in farmacia), 880 da molecolare (che si fa al centro d'analisi). Tutti i dati sono aggiornati alle ore 23.59 di ieri, lunedì 11 aprile.

Sono in totale 48.745 i test processati di cui 40.004 antigenici e 8.741 molecolari. Secondo i dati del bollettino dell'Unità di crisi della Regione i positivi di oggi sono 9.248 su 48.745 test con una quota del 18,97% rispetto al 17,12% precedente.

Sono 13 i decessi di cui 6 nelle ultime 48 ore e 7 in precedenza, ma registrati ieri. Sul fronte dei ricoveri a causa del virus Sars-CoV2, in Campania si registrano 37 pazienti ricoverati in terapia intensiva (+2 rispetto a ieri) e 710 nei reparti ordinari dedicati.