I numeri della pandemia di Coronavirus in Italia e nel mondo. Nel nostro Paese sono state registrate ieri, secondo il bollettino di domenica 31 gennaio, 11.252 nuovi contagi su un totale di 213.364 test effettuati, tra antigenici e tamponi molecolari. In calo il numero dei morti, 237 nelle ultime 24 ore che porta il totale dall'inizio dell'emergenza sanitaria a 88.516 vittime. La regione con il più alto incremento giornaliero di casi è la Lombardia. Ecco, di seguito, il dettaglio regione per regione:

Lombardia: + 1.438

Veneto: +499

Piemonte: +538

Campania: +1.401

Emilia Romagna: +1.277

Lazio: +943

Toscana: +510

Sicilia: +716

Puglia: +1.069

Liguria: +307

Friuli Venezia Giulia: +396

Marche: +362

Abruzzo: +402

Sardegna: +167

P.A. Bolzano: +467

Umbria: +294

Calabria: +193

P.A. Trento: +135

Basilicata: +29

Molise: +93

Valle d'Aosta: +16

Da oggi, lunedì 1 febbraio, quasi tutta Italia è in zona gialla, comprese Lazio e Lombardia: riaprono bar, ristoranti e musei nei giorni infrasettimanali, anche se resta lo stop agli spostamenti tra Regioni fino al 15 febbraio. Cinque Regioni sono invece in zona arancione: si tratta di Sardegna, Sicilia, Puglia, Umbria e Provincia autonoma di Bolzano. Da oggi tornano a scuola 8,2 milioni di studenti italiani. In presenza anche le superiori ovunque, al 50%, tranne che in Sicilia, dove riprenderanno l'8 febbraio. Polemiche dopo gli assembramenti nelle città e nelle vie dello shopping nel weekend. Miozzo, coordinatore del Cts, lancia l'allarme: "Zona gialla non è normalità, i contagi possono schizzare in alto". Continua la campagna di vaccinazione, con quasi due milioni di dosi somministrate dal 31 dicembre, oltre 600mila coloro che hanno già ricevuto il richiamo. Nel Lazio si parte da oggi con gli over 80, in attesa che arrivi il siero di AstraZeneca che ha appena ricevuto il via libera di Ema ed Aifa.

Nel mondo sono oltre 102 milioni di contagi di Covid-19 e più di 2,2 milioni i decessi. Ue, Von der Leyen: "In arrivo per Ue 9 milioni di dosi in più da AstraZeneca". Negli Usa disparità nelle vaccinazioni, afroamericani indietro. In Brasile oltre 2 milioni vaccinazioni in 2 settimane.