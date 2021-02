In Regione Lombardia torna Guido Bertolaso con il ruolo di coordinatore del piano vaccinale anti-Covid per la fase 2. L'ex capo della Protezione Civile era già stato arruolato da Attilio Fontana in primavera come consulente per l'allestimento dell'Ospedale alla Fiera di Milano.

Secondo quanto ha potuto apprendere Fanpage.it da fonti di Palazzo Lombardia, nella giornata di oggi Bertolaso ha incontrato il governatore Attilio Fontana e la vicepresidente Letizia Moratti. L'annuncio ufficiale è previsto per le prossime ore.

Due giorni fa in una nota la stessa neo assessore al Welfare aveva annunciato di aver preso contatti con Bertolaso "per sondare la sua disponibilità a collaborare al progetto di vaccinazione di massa anti-Covid per l'intera popolazione lombarda. Piano che dovrà far seguito alla prima fase delle somministrazioni riservata a medici, operatori sanitari e non sanitari e agli ospiti RSA". In quell'occasione avevano concordato di "approfondire il confronto sulla possibilità di avviare una collaborazione in tal senso nei prossimi giorni".

Ora la decisione è stata presa. Bertolaso dovrà gestire la delicata fase "di massa" della vaccinazione anti covid che scatterà alla fine di marzo, come annunciato da Letizia Moratti qualche giorno fa. Una volta finita la campagna dedicata a sanitari e ospiti delle Rsa, sarà necessario organizzare la somministrazione a 700mila ultraottantenni e 2 milioni di persone tra i 60 e i 79 anni, oltre ai malati cronici fragili. Ancora da definire il piano, il sistema di prenotazioni e le sedi dove eseguire le vaccinazioni. Questi i temi che il nuovo coordinatore dovrà affrontare.