Sono 994 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania nella ultime 24 ore su 8.417 tamponi analizzati (di cui 759 test antigenici). Di questi, 36 casi sono stati identificati da test antigenici rapidi. Gli asintomatici sono 921, mentre altri 37 pazienti, invece, presentano sintomi. Sintomatici e asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolare. Questi i dati del bollettino dell'Unità di Crisi per l'emergenza Covid19 in Campania, diffuso oggi, 1 febbraio 2021, ed aggiornato alla mezzanotte di ieri. Si registra, quindi, un rialzo del tasso di positività (ossia il rapporto tra positivi e tamponi), che sale dall'8,19% all'11,80%.

In totale sono 223.179 i positivi in Campania, da quando è scoppiata la pandemia, lo scorso marzo, di cui 1.422 riscontrati tramite test antigenici, anche noti come tamponi rapidi. Mentre il totale di tamponi è di 2.440.638, di cui 26.859 antigenici. Si contano purtroppo 8 deceduti, dei quali ​6 deceduti nelle ultime 48 ore e 2 deceduti in precedenza ma registrati​ ieri​. Mentre il totale dei deceduti è di 3.765. I guariti del giorno invece sono 1.075, mentre i positivi totali 157.081.

Il report dei posti letto su base regionale:

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656

Posti letto di terapia intensiva occupati: 97

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (**)

Posti letto di degenza occupati: 1.437

** Posti letto Covid e Offerta privata.

Da oggi, 1 febbraio, hanno riaperto ufficialmente le scuole superiori in Campania, con la ripresa delle attività in presenza. Molti studenti però non sono entrati in aula, aderendo allo sciopero, e chiedendo ai propri insegnanti di poter seguire le lezioni a distanza, in segno di protesta. Molti Comuni, inoltre, hanno deciso di sospendere o far slittare la riapertura in conseguenza dell'aumento di contagi registrati negli ultimi giorni. A Sorrento, per esempio, le scuole resteranno chiuse per tutto il mese di febbraio, mentre partiranno con una settimana di ritardo a Ottaviano e Torre Annunziata, in provincia di Napoli, e ad Avellino.