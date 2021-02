Un certificato falso di negatività al Covid per poter viaggiare senza alcuna restrizione. A segnalare la truffa è stato l'Europol. Secondo un comunicato dell'Agenzia di polizia dell'Ue, il costo di un test del genere può arrivare fino a 300 euro. In particolare, le autorità hanno scovato e smantellato un gruppo criminale che all’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi vendeva ai passeggeri i test COVID-19 in questione (con esito negativo, appunto, per poter viaggiare senza problemi) ad un costo che variava dai 150 ai 300 euro. Lo stesso ha fatto la polizia spagnola fermando nel mese di dicembre un impostore che li offriva a 40 euro ciascuno. Mentre dieci giorni fa un uomo è stato arrestato all'aeroporto di Luton, in Gran Bretagna, con l'accusa di vendere test negativi contraffatti. Il comunicato diffuso fa inoltre riferimento al gruppo criminale irlandese noto come Rathkeale Rovers che ha avuto a disposizione un’applicazione mobile per falsificare i certificati.

Il comunicato dell'Europol sui test negativi falsi

"Finché resteranno in vigore le restrizioni di viaggio dovute alla pandemia, è molto probabile che i criminali coglieranno l'opportunità di produrre e vendere certificati falsi", si legge nel comunicato di Europol. "Dati i mezzi tecnologici disponibili i truffatori sono in grado di produrre documenti contraffatti di alta qualità", è l'avvertimento dell'Agenzia Ue. "Gli Stati membri sono incoraggiati a condividere con Europol qualsiasi informazione pertinente sulle attività criminali relative alla falsa documentazione del test COVID-19" si legge ancora nel documento in questione.