video suggerito

Francia, 15enne trovato morto nei bagni del suo liceo da un compagno di classe: era vittima di bullismo Il giovane Batiste dallo scorso settembre frequentava un liceo private di Reims. Il direttore della struttura ha ammesso che lo studente era monitorato dalla scuola per “il suo disagio” anche a causa di alcuni episodio di bullismo dei quali era stato vittima: “Si interrogava come molti sul proprio orientamento sessuale”, ha detto il dirigente. Disposta l’autopsia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Choc in Francia: un adolescente di 15 anni è stato trovato morto nei bagni del liceo privato Saint Jean-Baptiste de La Salle di Reims.

A fare la tragica scoperta è stato un suo compagno di classe che preoccupato di non vederlo a cena sarebbe andato alla sua ricerca in bagno. Non ricevendo alcuna risposta da Batiste, questo il nome del ragazzino, ha chiamato un funzionario che è riuscito ad aprire la porta del bagno. Il 15enne era privo di sensi in arresto cardiaco. I servizi di emergenza non sono riusciti a rianimarlo.

Sul corpo della giovane vittima è stata disposta l'autopsia. La drammatica notizia è stata confermata dalla procura di Reims alla France presse oggi.

La struttura privata nel centro di Reims frequentata dal 15enne è specializzata nella formazione nel settore audiovisivo. "Era uno studente molto gentile e senza problemi", spiega uno studente. Un altro aggiunge: "era nel cineclub, appassionato del mondo dell'audiovisivo".

Il direttore dell'istituto Saint Jean-Baptiste de La Salle ha spiegato che il 15enne "era un giovane che si interrogava come tanti della sua età" sul proprio orientamento sessuale, tanto da essere monitorato dal servizio di vita scolastica per "il suo disagio", secondo il direttore. Pare fosse arrivato nell'istituto nel settembre 2023 e da allora sarebbe stato oggetto di alcuni episodi di bullismo da parte di alcuni studenti, riferiscono i media francesi.

Il rettorato dell'istituto ha annunciato, tramite un comunicato stampa, che metterà "i suoi servizi a disposizione del gruppo La Salle de Reims per fornire tutta l'assistenza necessaria, in particolare per quanto riguarda il sostegno psicologico agli studenti e al personale".