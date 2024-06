video suggerito

Fanno irruzione al matrimonio con fucili d'assalto e sparano su invitati: un morto e 5 feriti in Francia La terribile sparatoria durante un ricevimento di nozze a Thionville a cui partecipavano un centinaio di invitati. L'allarme nella notte tra sabato 20 e domenica 30 giugno mentre sposi e invitati festeggiavano il matrimonio in un locale.

A cura di Antonio Palma

Un morto e cinque feriti a colpi di arma da fuoco, tra cui tre in gravi condizioni, è il tragico bilancio di un sanguinoso assalto armato a un ricevimento di nozze che era in corso nelle scorse ore in Francia con un centinaio di invitati. La terribile sparatoria durante un matrimonio a Thionville, comune francese situato nel dipartimento della Mosella, nell'est della Francia. L’allarme è scattato nella notte tra sabato 20 e domenica 30 giugno mentre sposi e invitati festeggiavano il matrimonio in una sala di ricevimento del posto, l'Eden Palace di Thionville.

Erano circa l’una di notte di oggi, domenica 30 maggio, quando alcuni uomini hanno fatto irruzione alla festa e hanno sparato sui presenti. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, riportata da Bfmtv in base a fonti di polizia locale, in azione sarebbero entrati tre uomini col volto travisato e incappucciati che si sarebbero presentati improvvisamente armati al banchetto di nozze, aprendo il fuoco sui presenti.

Un’azione evidentemente coordinata visto che i tre, stando al racconto dei testimoni, erano armati con fucili d'assalto e fucili da caccia. Stando alle stesse fonti, gli aggressori hanno aperto il fuoco subito su tre persone all'esterno del locale e poi su alcune altre che sostavano nell'atrio prima di fuggire a bordo di una vettura con la quale probabilmente erano anche arrivati.

Sul posto sono accorse numerose unità di soccorso medico per assistere i feriti e agenti di polizia che hanno avviato subito una indagine per ricostruire i fatti. Una delle vittime sarebbe morta sul colpo, altri tre sono stati condotti in ospedale e ricoverati in gravi condizioni tra cui due in pericolo di vita. Infine ferite solo leggere per altri due coinvolti.

Al momento non si conosce il motivo della sparatoria che ha preso di mira il matrimonio a cui partecipavano molti esponenti della comunità turca francese. "Il matrimonio non è stato preso di mira in quanto tale, ma erano le persone presenti al matrimonio l’obiettivo" ha detto una fonte della polizia locale che sospetta che il veicolo provenisse dalla Germania o dal Lussemburgo, i cui confini distano una quindicina di chilometri.