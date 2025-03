Conflitto Israele-Hamas, le news in diretta: 19 morti in un raid israeliano a Gaza. Morto il capo politico di Hamas

Altri morti sulla Striscia di Gaza dopo i raid israeliani. Le bombe sono cadute a Deir Al-Balah e hanno provocato almeno 19 morti. Gli ospedali europei e kuwaitiani nel sud di Gaza hanno dichiarato di aver ricevuto 17 cadaveri a causa degli attacchi della notte, tra cui diverse donne e bambini. Tra le vittime ci sarebbero anche il principale leader politico di Hamas, Salah al-Bardawil e sua moglie: sarebbero morti in un bombardamento vicino alla città di Khan Younis. Non sarebbero tra i corpi arrivati in ospedale.

Intanto l'Idf ha emesso un avviso di evacuazione "urgente" e immediata per i palestinesi residenti nel quartiere di Tel Sultan a Rafah, nella parte meridionale di Gaza, al confine con l'Egitto.

24 minuti fa 08:33 Hamas: "Morto nei bombardamenti di Israele il nostro leader politico Al-Bardawil" "Al-Bardawil è asceso al cielo come martire in una operazione sionista mentre celebrava la preghiera serale del ventitreesimo giorno del mese benedetto del Ramadan, nella sua tenda nella zona di Al-Mawasi a ovest di Khan Younis, insieme alla sua virtuosa moglie", a dare la notizia è Hamas, ma già qualche ora prima la stampa israeliana aveva riferito della sua morte senza fornire ulteriori dettagli. Il principale leader politico di Hamas Salah al-Bardawil era nato nel 1959 a Khan Younis ed era stato eletto nel Politburo del movimento nel 2021. Sarebbe stato in passato anche portavoce Bardawil e membro del Consiglio legislativo palestinese (Plc) nel 2006 come parte della lista "Cambiamento e riforma" del gruppo. È stato detenuto da Israele nel 1993 e poi liberato. È l'ultimo di una serie di funzionari politici di Hamas a morire nei bombardamenti di Israele di questi giorni. A cura di Giorgia Venturini 35 minuti fa 08:22 Idf: "Evacuazione urgente per i palestinesi residenti a Tel Sultan a Rafah, nella parte meridionale di Gaza" "Evacuazione urgente e immediata per i palestinesi residenti nel quartiere di Tel Sultan a Rafah, nella parte meridionale di Gaza, al confine con l'Egitto", lo fa sapere in un post su X il portavoce in lingua araba dell'Idf, il colonnello Avichay Adraee. Nel post ci sarebbe anche la foto di una mappa che precisa nel dettaglio tutte le zone che dovrebbero essere evacuate. Spiega anche che l'ordine arriva perché si tratta di un'area di "combattimento pericolosa". E ancora: "E' vietato muoversi con i veicoli". Soggiornare a Tel Sultan o viaggiare lungo altri percorsi "mette a rischio la vita degli individui e delle loro famiglie." A cura di Giorgia Venturini