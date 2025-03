video suggerito

Frase shock della portavoce Donne del Pd del FVG: “Bimbi palestinesi morti per colpa di Hamas non di Israele” La portavoce regionale delle donne del Pd in Friuli-Venezia Giulia ha scritto sui social una frase shock che assolve in toto Israele, per il genocidio nella Striscia di Gaza: “I cadaveri dei bambini palestinesi sono il prodotto della cultura e del comportamento di Hamas, tutto mediorientale, basta cercare di scaricare la responsabilità su altri”. È stata rimossa dall’incarico. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Annalisa Cangemi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

La portavoce delle Donne del Pd del Friuli-Venezia Giulia, Ilaria Celledoni, ha scritto sui social una dichiarazione shock, a proposito dei bambini palestinesi morti a Gaza. "I cadaveri dei bambini palestinesi sono il prodotto della cultura e del comportamento di Hamas, tutto mediorientale, basta cercare di scaricare la responsabilità su altri", riferendosi naturalmente a Israele e dall'Occidente che appoggia Benjamin Netanyahu. E tutto questo nonostante l'Unicef a gennaio 2025 certificava che 17.500 i minori palestinesi sono stati uccisi a Gaza dal 7 ottobre 2023

Diversi utenti le hanno lasciato un commento sotto al suo post, chiedendo al Pd di prendere provvedimenti. "Scrivete pure è e resta la mia opinione, non ho l' abitudine di nascondermi", è stata la risposta di Celledoni.

Proprio qualche giorni fa è stata pubblicata un'inchiesta delle Nazioni Unite, dal titolo "More than a human can bear" ("Più di quanto un essere umano possa sopportare"), in cui vengono documentati "atti di genocidio" e "violenze sessuali" come strategia di guerra condotta dallo stato di Israele.

Celledoni rimossa dall'incarico "con effetto immediato"

Alla portavoce del Donne del Pd del Friuli-Venezia Giulia ha replicato anche la portavoce nazionale della Conferenza delle Donne Democratiche, Roberta Mori, che l'ha rimossa dall'incarico: "Come Portavoce nazionale della Conferenza delle Donne Democratiche è con profondo sconcerto che ho appreso delle parole espresse sui bambini di Gaza dalla Portavoce regionale della Conferenza delle donne democratiche del Friuli Venezia Giulia, Ilaria Celledoni. Parole inaccettabili, sbagliate e intrise di pregiudizi, che non rappresentano ed anzi si pongono in netto contrasto con la posizione del Partito Democratico, che anche in questi giorni ha ribadito la più ferma condanna dei raid dell’esercito israeliano che hanno interrotto la tregua uccidendo oltre 500 palestinesi di cui almeno 130 bambini".

"Quelle parole, da cui prendiamo fermamente le distanze, contrastano anche con il comune sentire della nostra comunità democratica, delle Portavoce territoriali del Friuli Venezia Giulia e delle Democratiche tutte. La sofferenza di un popolo, il massacro di civili innocenti e, soprattutto, la strage di bambini e bambine non possono mai essere oggetto di alcuna espressione che ne sminuisca l’orrore o che nasconda le responsabilità di quanto sta accadendo. Per questo motivo, sentite le Portavoce provinciali, riteniamo rimossa con effetto immediato Ilaria Celledoni dal ruolo di Portavoce regionale del Friuli Venezia Giulia".

Il commento di Tomaso Montanari

Lo storico dell'arte Tomaso Montanari, rettore dell'Università per stranieri di Siena dal 2021, prima che Mori provvedesse a togliere l'incarico a Celledoni, aveva scritto un post su Instagram: "Scrive una cosa così razzista, così insensatamente violenta, così incredibile da indurmi a chiedere a Elly Schlein se sia possibile che continui a svolgere quel ruolo politico. Attribuire ad Hamas non le sue terribili responsabilità, ma la responsabilità dello sterminio di 100.000 persone, la stragrande maggioranza delle quali innocenti, perpetrato da Israele è disgustoso. Ma dire che se la vedono tra ‘mediorientali’ (a parte la terminologia colonialista, ma Israele cos’è, di grazia?!?) significa suggerire qualcosa come che ‘questi subumani si ammazzano tra loro. Noi (che saremmo “gli altri”, come Israele) non c’entriamo, con quella roba lì…’ Difficile immaginare una frase più schifosa, ma anche più capace di spiegare perché, come occidentali, osserviamo passivi (tra inerzia e complicità) questo spaventoso supplizio di un popolo intero".