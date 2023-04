Berlusconi ricoverato, news di oggi sulle condizioni di salute: quinta notte tranquilla in terapia intensiva

Uno dei temi sollevati dal ricovero di Silvio Berlusconi al San Raffaele è stato il futuro politico di Forza Italia, il suo partito, quando il leader e fondatore, oggi 86enne, non fosse più in grado di occuparsene. Diversi parlamentari di Forza Italia hanno detto di non riuscire a immaginare il partito senza Berlusconi. Al momento, comunque, la linea dei vertici è chiara: il problema non si pone, quindi inutile parlarne. Ieri, in un'intervista al Corriere della Sera, il coordinatore di FI Antonio Tajani ha detto: "Nessuno di noi ci ha mai pensato. Berlusconi tornerà presto e certo non si ritirerà a vita privata, non è nella sua natura". E anche su possibili scissioni o congressi: "Nessuno vuole lasciare il movimento che lo ha eletto e nessuno chiede congressi".

Anche Alessandro Cattaneo, ex capogruppo di Forza Italia alla Camera e attuale deputato, ha detto a Repubblica che la successione di Berlusconi "non è all'ordine del giorno. Dobbiamo seguire le sue indicazioni di sempre, ma è importante più che mai che oggi si lavori in modo inclusivo, senza correnti. E spero che tutti dimostrino nei fatti questa volontà".