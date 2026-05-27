Laterza, lite furibonda tra il sindaco appena eletto e il comandante della Polizia locale: entrambi in ospedale

Lo scontro tra il primo cittadino Giuseppe Cristella e Sandro Frigiola ha reso necessario l’intervento dei carabinieri. Entrambi sono stati ricoverati nell’ospedale “San Pio” di Castellaneta.

Il sindaco Giuseppe Cristella

A Laterza, provincia di Taranto, non c'è stato neanche il tempo di festeggiare il neoeletto sindaco che, a distanza di poche ore, è scoppiata una lite "furibonda" tra il primo cittadino Giuseppe Cristella e il comandante della Polizia locale, Sandro Frigiola.

Momenti di altissima tensione si sono verificati tra i due durante una riunione nelle stanze del Municipio della città tarantina: per motivi ancora da accertare sarebbe scoppiato una violenta discussione sfociata in uno scontro fisico, tanto che entrambi i protagonisti sono stati soccorsi dal personale sanitario giunto sul posto. Attualmente si trovano nell'ospedale "San Pio" di Castellaneta, in due reparti separati, per ricevere le cure mediche del caso.

La gravità dell'episodio è tale che, per riportare la calma, sono intervenuti i militari dell'Arma dei Carabinieri, che hanno avviato i primi accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e stabilire le responsabilità di un episodio che ha scosso profondamente la comunità locale.

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Non è ancora chiaro se l'accesa discussione sia sfociata in un vero e proprio scontro fisico o se il ricorso al personale medico sia stato causato dal forte stato di agitazione conseguente alla lite. Al momento, i contorni della vicenda restano ancora da precisare nei dettagli.

Intanto, sulla pagina social della Lista Civica Giuseppe Cristella si legge: "Si comunica che questa mattina, nel corso di un colloquio istituzionale tra il Sindaco neoeletto Giuseppe Cristella e il Comandante della Polizia Locale di Laterza, alla presenza del Consigliere Comunale Salvatore Colacicco, è stato rinvenuto un dispositivo di registrazione attivo. L'episodio ha provocato un grave stato di agitazione nel Sindaco, che è stato colpito da malore ed è stato immediatamente soccorso dal 118. È attualmente ricoverato nel reparto di Cardiologia dell'Ospedale di Castellaneta. Ci si riserva di adire le vie legali nelle sedi competenti".

Giuseppe Cristella ha vinto le elezioni comunali di Laterza del 25 maggio 2026 con 4.412 voti, pari al 44,27% dei suffragi, conquistando 11 seggi in consiglio comunale. Alle sue spalle si è classificato Angelo Cefalo (lista "Siamo Laterza") con 3.043 voti (30,54%), e terzo Giuseppe Suglia (lista "Generazione Laterza") con 2.510 voti (25,19%).

Il neoeletto sindaco raccoglie il testimone da Franco Frigiola e a distanza di sedici anni torna a sedere nelle vesti di primo cittadino, essendo già stato sindaco di Laterza in passato.

Per lui è la terza volta con la fascia tricolore, i festeggiamenti sono durati ore. Cristella per l'occasione è montato a bordo di un carretto trainato da un cavallo bianco tra la folla festosa.