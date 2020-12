È allarme maltempo sull’Italia per oggi domenica 6 dicembre a causa di una intensa perturbazione che in queste ore sta interessando numerose aree del Paese da nord a sud provocando allagamenti, danni e numerosi disagi alla popolazione. Fin dalla notte scorsa intensi nubifragi, spesso accompagnati da venti forti, hanno riversato forti quantità di piogge generando allagamenti e interruzioni stradali e ferroviarie ma facendo scattare anche l’allerta per piena per diversi fumi e corsi di acqua. Rischio valanghe molto forte invece sule alpi a causa delle intense nevicate. Le regioni più interessate son quelle di nord est ma il maltempo sta imperversando anche al centro e al sud. Per intera giornata è stata valutata una allerta rossa per maltempo su alcuni settori di Veneto, Friuli Venezia Giulia e sulla Provincia Autonoma di Bolzano. Allerta arancione sui restanti bacini del Friuli Venezia Giulia, su gran parte di Veneto, Emilia-Romagna, Lazio, sulla Provincia Autonoma di Trento, in Umbria, Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Calabria e sull'intero territorio della Sicilia. Valutata inoltre allerta gialla su alcuni settori di Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Liguria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise, Calabria, Puglia e sull'intero territorio di Toscana e Basilicata.

Neve e pericolo valanghe, interrotta ferrovia del Brennero

Pericolo valanghe molto forte sulle Dolomiti dove son già caduti 140 cm di neve e sono attesi altri 110 cm. In molte regioni domenica cadranno da 60 a 110 cm di neve, localmente anche di più. A rendere ancora più difficile la situazione il forte vento che causa accumuli di neve. A Bolzano numerosi black out a causa di alberi caduti sotto il peso dell'eccezionale nevicata e per motivi di sicurezza la linea ferroviaria del Brennero è interrotta fino al confine di stato per le abbondanti nevicate e il per pericolo valanghe. Bloccata anche l'autostrada A22 in direzione nord tra Vipiteno e Brennero e la statale in entrambe le direzioni tra Colle Isarco e il confine di Stato. Per questo attualmente l'Austria non è raggiungibile. Sospesa la circolazione dei treni sulla linea della val Pusteria tra Valdaora e Lienz in Austria e la linea della val Venosta tra Merano e Malles. La statale del Brennero è interrotta anche tra Fortezza e Mules, a Egna e tra S.Pietro Mezzomonte e Ziggler. Sospesa anche la circolazione sulla statale della Alemagna tra Dobbiaco e Cortina. Risultano chiuse la statale di Passo Lavazé sul versante altoatesino e la statale della val Sarentino. Bloccato l'accesso alla val Badia. Interrotti infine anche tutti i passi e numerose strade provinciali

Rischio piena del fume Bacchiglione in Veneto

Poco più a sud, su Veneto e Friuli Venezia Giulia, è allerta massima invece per le intense piogge e i nubifragi che hanno innalzato i livelli dei fumi. A Vicenza spaventa la piena del Bacchiglione che è arrivata prima dell'alba a Ponte degli Angeli dopo una notte di attesa aggiungendo quota 5,23 metri. Grazie all’apertura del bacino di Caldogno si è contenuto lo straripamento ma l’allerta è massima anche per le prossime ore. La Protezione civile consiglia di restare a casa e a chiunque abbia uno scantinato o un garage sotterraneo nelle zone critiche di liberarli per alto rischio allagamenti. In Veneto superati i quattrocento interventi dei pompieri. “Prosegue il lavoro dei vigili del fuoco in Veneto per far fronte ai danni causati da pioggia e neve: svolti 411 interventi tra Belluno, Vicenza, Treviso e Venezia” scrivono i vigili del fuoco”.

Fiume Panaro rompe gli argini, evacuazioni nel Modenese

Anche in Emilia Romagna si fanno i conti con neve e nubifragi che ingrossano i corsi di acqua. Il Fiume Panaro ha rotto gli argini nel Modenese facendo scattare l'immediata evacuazione dei residenti in zona. Sono in corso in queste ore infatti le evacuazioni di abitanti nella zona tra Gaggio e Nonantola. Lo annunciano i vigili del fuoco, spiegando che sul posto sono state inviate sezioni operative dalla Toscana e dal Piemonte.

Centinaia di interventi dei vigli del fuoco tra Toscana e Lazio

Maltempo anche al centro sud , in particolare lungo il settore tirrenico dove intensi nubifragi accompagnati da forti venti stano imperversando fin dalle prime ore del mattino. I vigili del fuoco, segnalano centinaia di interventi da stanotte in Toscana per danni causati da pioggia e vento, ma anche nel Lazio e a Roma piove incessantemente da ore. Bomba d’acqua e tempesta di fulmini anche in Campania e a Napoli dove dalle prime luci di questa mattina, domenica 6 dicembre, si registrano allagamenti, strade interrotte e disagi.