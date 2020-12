in foto: Immagine da Twitter.

Il maltempo che sta mettendo in ginocchio l'Italia da ore ha fatto una vittima: si tratta di un operaio di 51 anni di Pignola, nel Potentino, che è morto dopo essere stato risucchiato in una tubazione di collegamento sulla quale stava lavorando insieme ad altri operaio per conto dell'ufficio comunale. Secondo quanto riporta Il Corriere del Mezzogiorno, il suo nome era Franco Marino. L'acqua lo ha fatto cadere in un canale che attraversa la strada, mentre stava verificando le conseguenze della pioggia nella zona. Durante il sopralluogo in una zona nei pressi del lago di Pantano è stato travolto dal fango ed è finito in uno dei canali di scolo che passano sotto la sede stradale. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per estrarre il cadavere dell'uomo.

Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica della tragedia, mentre il magistrato di turno, Vincenzo Montemurro, ha disposto l'autopsia. Gli interventi dei pompieri vanno avanti dalle sette di questa mattina in tutta la provincia di Potenza dove sempre a causa del maltempo sono state più di venti le operazioni per gli alberi caduti sulla sede stradale e gli allagamenti. Preoccupano anche i fiumi e i corsi d’acqua. Ma tutta l'Italia è stata colpita oggi dal maltempo, che non ha risparmiato né il Nord né il Sud, con vortici ciclonici che hanno portato neve e pioggia. I danni maggiori si sono registrati in Alto Adige, dove sono state chiuse almeno 50 strade, in Veneto e in particolare nel Bellunese, e in Emilia Romagna, dove sono esondati vari corsi d'acqua e dove la Protezione civile ha diramato allerta rossa per 36 ore, fino all'8 dicembre.