Momenti di paura questa mattina a Bacoli, cittadina dei Campi Flegrei, nella provincia di Napoli, dove si è verificato il crollo di un edificio. Da quanto si apprende, lo stabile interessato dal crollo sorge in via Castello, nella zona di Baia e del noto Castello Aragonese della città. Sul posto sono arrivati i soccorritori, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che hanno scavato tra le macerie al fine di verificare se qualcuno degli occupanti dello stabile possa essere rimasto coinvolto nel crollo e possa essere rimasto intrappolato. Per fortuna, l'edificio, da quanto si apprende, era abbandonato da tempo e non si registrano feriti. Ancora sconosciute le cause che hanno determinato il crollo: non si esclude che il cedimento possa essere stato causato dalla violenta ondata di maltempo che si è abbattuta su gran parte della Campania sin dalle prime luci di questa mattina.

Napoli e la sua provincia – ma come detto quasi tutto il territorio regionale – sono state interessate da un violento temporale, una vera e propria bomba d'acqua, dalle prime ore di questa mattina, domenica 6 dicembre. Violenta anche la tempesta di fulmini che ha accompagnato i temporali: a centinaia, in pochi minuti, sono caduti sull'intera area della Città Metropolitana di Napoli. A partire dalla mezzanotte, e per tutta la giornata odierna, si ricorda che sulla Campania è in vigore un'allerta meteo di colore arancione diramata dalla Protezione Civile regionale.

"Al quadro meteo viene associato un rischio di dissesto idrogeologico diffuso con Instabilità di versante, localmente anche profonda, frane superficiali e colate rapide di detriti o di fango. Possibili ruscellamenti superficiali, anche con trasporto di materiale, e voragini per fenomeni di erosione" si legge nel bollettino della Protezione Civile.