Chiude il Nabilah beach per presunti abusi edilizi: stop al locale di Bacoli

Il Comune di Bacoli ha chiuso il Nabilah per presunti abusi edilizi. Con apposita ordinanza, la numero 1947 dell'11 ottobre scorso, è stata disposta anche la demolizione delle opere realizzate su un'area demaniale in assenza di permessi edilizi, il ripristino dello stato dei luoghi e la cessazione delle attività di bar e ristorante. Una notizia che è rimbalzata immediatamente in Rete, anche considerando l'importanza del locale, tra i più rinominati di tutta la provincia di Napoli e tra i più gettonati di tutta l'area flegrea, spesso sede anche di raccolte fondi di beneficenza: appena lo scorso 7 settembre erano stati raccolti circa 30mila euro, incasso della serata, per supportare la ricerca contro il cancro della Fondazione Melanoma Onlus presieduta dal professor Paolo Ascierto, tra gli ospiti della serata.

Nella mattinata di oggi è arrivata attraverso una nota stampa anche la replica di Arcasia srl, la società che gestisce il Nabilah. Nella nota, firmata dall'amministratore delegato Luca Iannuzzi, si legge che "i provvedimenti emessi dal Comune di Bacoli sono fondati su presupposti erronei che la società si riserva di chiarire nelle sedi competenti", nonché che la società intenda "instaurare in primo luogo un dialogo costruttivo con l’ente riservandosi ovviamente in caso di mancata considerazione delle legittime istanze di riesame il ricorso agli organi di giustizia amministrativa competenti per le diverse azioni a tutela della società, della sua immagine, dei suoi legittimi interessi patrimoniali e per la salvaguardia dei rapporti di lavoro. Il travisamento dei fatti rispetto alla copiosa documentazione prodotta ha generato l’emissione di provvedimenti profondamente afflittivi fondati su una istruttoria lacunosa che meritano di essere riesaminati".

Così il sindaco Josi Gerardo Della Ragione, sindaco di Bacoli, aveva annunciato sabato sera la chiusura del locale:

Non se ne poteva più! Abbiamo chiuso un locale per cerimonie. A Bacoli. Aveva realizzato 13 abusi edilizi. Su suolo demaniale, in uno spazio di proprietà di tutti. Ma continuava a fare eventi. Arrecando disagi alla quiete pubblica ed alla viabilità. È scattata anche l’ordinanza di demolizione. Le opere dovranno essere abbattute. Tra queste, anche pedane e tensostrutture abusive per più di 400 mq. E strutture per 500 mq utilizzare fruiti con cambi di destinazioni d’uso mai autorizzati. Sul mare. Un fatto insopportabile. È uno dei simboli di chi, per troppo tempo, ha considerato la spiaggia non come un patrimonio collettivo da gestire temporaneamente. Ma alla stregua una proprietà privata. In cui poter fare di tutto, senza i necessari titoli edilizi. Senza autorizzazioni. E così ristorante e bar venivano allargati a dismisura. È una cultura patronale che deve finire. Voglio essere chiaro. Braccia aperte agli imprenditori che vogliono investire nella nostra città. Ma non si può tollerare chi non rispetta le regole. Perché chi viola le norme, fa danni non solo al territorio. Ma anche ai suoi colleghi, che invece esercitano nella legalità. Abbiamo iniziato a Casevecchie, a Miseno. Stiamo proseguendo a Miliscola, alla Spiaggia Romana. E non ci fermeremo. Lotterò con ogni sforzo per mettere fine ad una piaga che offende la nostra terra. Faremo di tutto per riconsegnare aree pubbliche ai cittadini. È un processo duro, faticoso, ricco di ostacoli? Certamente. Ma chi riveste ruoli istituzionali ha il dovere di fare il proprio dovere. Con coraggio. Non bisogna avere paura di rivoltare come un calzino, un sistema opaco che ha affossato il nostro paese, ed i diritti di migliaia di persone, per decenni. Non ne avremo. Insieme, andremo fino in fondo. Siamo al servizio del popolo. Un passo alla volta.